Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet Teşkilatı'nı bitirme operasyonları: Onlarca polise gözaltı! /17 Mayıs 2017 17:43

Emniyet Teşkilatı'nı bitirme operasyonları: Onlarca polise gözaltı!

İstanbul Polisi, açığa alınan eski Emniyet mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. 137 polisten 93'ü gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından Hizmet Hareketi'ne karşı yürütülen cadı avı kapsamında kısa süre önce KHK'yla ihraç edilen 137 polis için gözaltı kararı verdi. Karar üzerine İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. MİT'in fişleme listesinde (Bylock) oldukları iddia edilen polisleri gözaltına almak için 16 ilde operasyon yapıldı. Eş zamanlı olarak adreslere giren ekipler 93 meslektaşını gözaltına aldı.

Gözaltına alınan polisler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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