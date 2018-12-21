Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet Müdürü'ne tarihi eser kaçakçılığı gözaltısı /21 Aralık 2018 16:56

Emniyet Müdürü'ne tarihi eser kaçakçılığı gözaltısı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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Ahmet Kılıç, dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Yaklaşık 1 yıldır İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Ahmet Kılıç’ın, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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