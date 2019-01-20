Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet Müdürüne kaçakçılıktan gözaltı... /20 Ocak 2019 15:45

Emniyet Müdürüne kaçakçılıktan gözaltı...

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ö.Ö. ile 4'ü polis toplam 8 kişi, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alındı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silvan ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Silvan ilçe Emniyet Müdürü Ö.Ö., 4 polis ve 3 vatandaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 şüphelinin, Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da yapılan açıklamada, "20/01/2019 tarihinde Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 2863 Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet ettikleri tespit edilen aralarında İlçe Emniyet Müdürü'nün de bulunduğu 5 kamu görevlisi ile 3 sivil vatandaş gözaltına alınmıştır. Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ile ilgili kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.
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