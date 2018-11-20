Emniyet Genel Müdürü övünçlü: TOMA sayısı %77 arttı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, çevik kuvvet ekiplerinin kullandığı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sayısının yüzde 77, Zırhlı müdahale araçlarının yüzde 60, zırhlı personel taşıyıcı araçlarının ise yüzde 87 arttırıldığını açıkladı.







Çevik kuvvet ekiplerinin kullandığı TOMA sayısında yüzde 77'lik artış sağladıklarını belirten Celal Uzunkaya, "Zırhlı müdahale araçlarında yüzde 60'lık, zırhlı personel taşıyıcı araçlarında ise yüzde 87'lik artış sağladık. Ankara, İzmir ve Antalya emniyet müdürlüklerinde görev yapan atlı polis grup amirliklerine İstanbul ve Kayseri'yi de ekledik. 12 ilde 86 idareci ve 42 görev köpeğiyle de hem asayiş hem de terör konularında görev yapmakta" dedi.