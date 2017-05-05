Emniyet, Esenyurt’ta oturan herkesin kimlik bilgilerini istedi

Esenyurt emniyetinin gönderdiği yazıda apartman yöneticileri ve kapıcılardan apartmanda bildirim dışı oturan veya çalışan kimselerin olup olmadığının bilgisini vermelerini istedi.





Garaj, kömürlük ve boş daire gibi yerlerde saklanan kimse olup olmadığı hakkında da bilgi isteyen emniyet, gizlenmiş bazı eşya ve maddelerin bulunup bulunmadığının da bildirilmesini talep etti.





Yönetici ve kapıcıların istenen bilgileri bildirmekle yükümlü olduğu belirtilen yazıda, bilgilerin dijital ve basılı olarak polis merkezlerine verileceği, aksi halde bilgisi verilmeyen her bir kişi için 33 lira idari para cezası kesileceği ifade edildi.





Bu kapsamda bilgilerin 15 Mayıs’a kadar gönderilmesi istendi.