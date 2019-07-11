Emlak Vergisi'ne de zam geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan 11'inci Kalkınma Planı'nda ev ve arsa gibi gayrimenkulü olanların vergi yükünü artıracak düzenlemeler yer alıyor.







Değişiklik teklifinin TBMM'de kabul edilmesi halinde ev ve arsa gibi gayrimenkullerden yılda iki taksitle alınan Emlak Vergisi daha yüksek tutarlara çıkarılacak. Ayrıca iki ve daha fazla konut sahibi olanların ödeyeceği tapu harçları da yükselecek.





GAYRİMENKUL ALIM-SATIMI PAHALI HALE GETİRİLECEK





Kalkınma Planı, önümüzdeki dönemde konut sahipliğiyle gayrimenkul alım ve satımları tıpkı ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi pahalı hale getirilerek cazip olmaktan çıkaracak düzenlemeler içeriyor.





Plana göre, mahalli idarelerin mali yapılarını güçlendirmek maksadıyla gelirlerini artırmaya yönelik olarak Belediye Gelirleri Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılacak. Belediyelerin en önemli gelir kalemlerinden birini de Emlak Vergisi teşkil ediyor.





Krizden çıkış için kaynak arayan hükümet "konut sahipliği" üzerinden vergi almaya hazırlanıyor.

YENİ SİSTEM GELECEK





Planda, “Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım-satım değerinin belirlenmesi ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye sokulmak suretiyle vergide adalet pekiştirilecek ve vergileme etkinleştirilecektir.” denildi.





Bu ifadeleri Sözcü gazetesine değerlendiren uzmanlar, konut ve arsa gibi gayrimenkullerin vergilemesinde artık çok daha yüksek olan alım-satım bedellerinin esas alınacağını belirtti.





Vergilemede piyasa fiyatlarının esas alınması halinde Emlak Vergisi tutarlarının çok yükselebileceğini belirten uzmanlar, bunun da konut sahipliğini çok daha pahalı hale getirebileceğini ifade etti.





KONUT SAHİPLİĞİ VERGİLENDİRİLECEK





Planda, yeni vergileme sistemine yönelik tasarım ve uygulamalarına dair düzenlemelerin ilgili bakanlıklar tarafından çıkaracağı da bildirildi. Plana göre, konut sahipliği tıpkı bankalardan elde edilen faiz ya da borsa geliri gibi görülerek bu mantıkla vergilendirilmeye başlanacak.





11. Kalkınma Planı'nda bu yaklaşım, “Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınmak suretiyle yeniden değerlendirilecektir.” ifadesiyle açıkça dile getirildi.





2'NCİ EL KONUTA HARÇ ZAMMI





11'inci Kalkınma Planı ikinci ev piyasasına dönük köklü değişiklikler de içeriyor.





Planda, “İkinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına ilişkin düzenleme ve uygulamalar gözden geçirilecektir.” ifadesi dikkati çekti.





Planın hayata geçirilmesi halinde ikinci el konutların hem alım-satımında daha yüksek harç ödeneceği hem de Emlak Vergisi'nin çok daha yüksek seviyeye çıkarılacağı belirtiliyor.