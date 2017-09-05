Emlak balonu şişti

Evde şiştik





Konut satışları her yıl rekor üstüne rekor kırıyor ama arz ve talep arasındaki dengesizlik nedeniyle inşaat firmalarının elinde kalan yeni dairelerin sayısı artıyor. Arsa ve inşaat maliyetleri nedeniyle geliştiriciler üst gelir grubuna hitap eden konutlar üretirken, orta ve düşük gelir grubundaki vatandaşların talebi karşılanamıyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle yeni bir eve sahip olamayanlar, ikinci el konut piyasasına yöneliyor. Markalı konut üreticileri, müşterileri satış ofisine çekmek için peşinatsız, vade farksız veya düşük faizli bol taksitli ödeme seçenekleri sunarken, mahalle arasında kat karşılığı inşaat yapan müteahhitler ise portföylerinde evlerine alıcı bulmakta zorlanıyor.







FAİZLER YÜKSELİYOR





Konut kredisi faiz oranlarının yeniden psikolojik sınır olan yüzde 1'in üzerine çıkması ve mevduat faizlerinin yükselmesi nedeniyle hem oturumcu hem de yatırımcı kitleye ulaşmakta zorlanan inşaat firmalarının yatırım iştahı ise sürüyor. Yılın ilk 6 ayında Türkiye genelinde yapı ruhsatı verilen konut sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22'lik artışla 510 binden 620 bine çıkması bunun en önemli göstergesi olarak görülüyor. Ancak yapı ruhsatı verilen konut sayısı 110 bin artış gösterirken, birinci el konutların satışı 4 bin adet artış gösterdi.





TOPLAM 579 BİN KONUT





Belediyelerden oturma izni alan yeni daireler ile satışı yapılanlar arasındaki fark her geçen yıl artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak 2014'ten, Haziran 2017'e kadar geçen sürede yurt genelinde 2 milyon 647 bin 607 adet daireye yapı kullanma izin belgesi (iskan) verilirken, satışı yapılan birinci el konut sayısı 2 milyon 68 bin 130 adette kaldı. Böylece konut stokuna son 3.5 yılda 579 bin 477 adet konut eklenirken, satılmayı bekleyen birinci el konutların oluşturduğu tablo, üç büyük şehirde daha ürkütücü bir hal alıyor. SÖZCÜ'nün Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, söz konusu dönemde İstanbul'da 152 bin 7 adet, Ankara'da 38 bin 290, İzmir'de 52 bin 425 adet konut stoka eklendi. Üç büyük kentte satılmayı bekleyen toplam 242 bin 722 yeni daire, son 42 ayda yurt genelinde konut stokuna eklenen toplam rakamın neredeyse yarısına denk geliyor. Hızla göç alan metropollerde artan hali hazırda inşaatı devam eden ve yapımına başlanılacak olan dairelerde dikkate alındığında konut stokunun daha da artması bekleniyor.