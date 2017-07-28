Samanyolu Haber /Ekonomi / Emisyon skandalına Porsche'nin de adı karıştı /28 Temmuz 2017 13:15

Emisyon skandalına Porsche'nin de adı karıştı

Almanya Ulaştırma Bakanı Porsche'nin spor SUV modeli Cayenne'nin satışını yasakladı. Cayenne'nin dizel motorlarında emisyon değerleriyle oynandığı ortaya çıkarılmıştı.

Emisyon skandalına Porsche'nin de adı karıştı

Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt lüks otomobil markası Porsche’nin Cayenne 3 litrelik dizel modellerinde emisyon değerlerini düşük gösteren yasa dışı yazılım kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı. Bakan Dobrindt, trafiğe çıkan 22 bin aracın geri çağrılması gerektiğini duyurdu:

“Bu yazılımın arabalarda neden kullanıldığına dair bir açıklama yok. Şu andan itibaren bu yazılımın araçlarda kullanılmasını yasaklıyoruz. Artık piyasaya bu yazılımın yüklü olduğu arabalar sürülmeyecek.”

Almanya’nın önemli otomobil markaları son dönemde egzoz emisyon testlerinde değerleri düşük gösteren hileli yazılım kullanma iddialarıyla gündemden düşmüyor. İlk emisyon skandalı, bünyesinde Audi ve Porsche gibi markaları barındıran Volkswagen’da patlak vermiş, daha sonra diğer büyük Alman markalarının da benzer yazılımdan kullandığı ortaya çıkmıştı.
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