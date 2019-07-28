Emine Mert ve kızı için sürpriz haber

Polisler gittikten sonra doktorunun geldiğini ve “Kendinizi iyi hissediyorsanız, bir sıkıntı yoksa çıkabilirsiniz” dediğini aktaran Mert, “Ben de bebeğim de iyiyiz. Kalmak istemedik, evimizde daha iyi olacağız” dedi.





Bebeğiyle evine dönen lohusa anne, “Destek olan herkese çok teşekkür ederim. Mutluyum. Bir sıkıntımız vardı, geçti. Şu anda bebeğimi alıp eve gitmek her şeyden daha güzel” diyerek duygularını dile getirdi.





Emine Mert, Perşembe akşamı 20.00’de Uşak Özel Öztan Hastanesinde doğum yapmış ve kızı İkra’yı dünyaya getirmişti.





Hastaneye kayıt olur olmaz polislerin lohusa anneyi gözaltına almak için doğumhane kapısında dayanması sosyal medyada büyük tepki çekti. Mert ailesine her kesimden büyük bir destek geldi.





Böylece bir anne ve bebek hapse girmekten kurtuldu. 15 Temmuz’dan sonra pek çok lohusa kadın Cemaat soruşturmaları kapsamında hastanede gözaltına alındı, ifade vermek içn adliyeye götürüldü. Emine Mert’in ise hastanede ifade alınıp serbest bırakılması annelere bir nebze de olsa umut oldu.