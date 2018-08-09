Samanyolu Haber /Gündem / Emine Erdoğan'ın hacamatçısı saraya danışman oldu /09 Ağustos 2018 12:19

Emine Erdoğan'ın hacamatçısı saraya danışman oldu

Tarım ve Orman ile Milli Eğitim Bakan Yardımcılıkları ve Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılıklarına Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı ve Mustafa Aksu atandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile YÖK Denetleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Safran getirildi.

Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına Sümeyra Merve Kılınç ve Elif Esen atandı.

Sermaye Piyasası Kurulunda (SPK) boş bulunan üyeliğe ise Birol Küle'nin ataması gerçekleştirildi.

HACAMATÇI DANIŞMAN

Sol'un haberine göre; Cumhurbaşkanı danışmanlığına atanan Sümeyra Merve Kılınç, Emine Erdoğan'ın sağlık danışmanı olarak biliniyor, "hacamat ve sülük tedavisi uzmanı". Diğer danışman Elif Esen ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeye Erdoğan Bayraktar'ın da başkan yardımcılığı bir süre yaptığı KADEM'in Yönetim Kurulu Üyesi.
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