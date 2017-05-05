Samanyolu Haber /Gündem / 'Emin belde'nin şu anki bekçileri masumları AKP rejimine verdi /05 Mayıs 2017 07:54

'Emin belde'nin şu anki bekçileri masumları AKP rejimine verdi

AKP hükümetinin mafyatik yöntemlerle hapse koyma startejisinin son örneği Suudi Arabistan'da yaşandı. Emin belde diye bilinen Efendimiz'in (sav) köyünün şu anki bekçileri kendilerine sığınmış masumları ailecek zalim diktatöre teslim etti. Suudi Arabistan, Hizmet Hareketi mensubu olan 16 aileyi Türkiye’ye gönderdi

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15 Mart’ta Gülen Hareketi ile irtibatı olduğu gerekçesiyle 11 kişi hukuksuz şekilde gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler önce Cidde’ye götürüldü. Hiçbir mahkeme, yargıç ile görüştürülmeyen bu kişilerden aileleri günlerce haber alamadı. Aileler Birleşmiş Milletler’e başvurarak yardım talep etti.

ÇOCUKLARA BİLE GÖZALTI

Suudi yetkililer hiç bir soruya cevap vermezken, daha sonra Medine’de tutulan ailelerle birlikte toplamda 16 ailenin dün çocuklarıyla birlikte AKP hükümetine iade edildiği ortaya çıktı

Çocukların ve kadınların Türkiye’de serbest bırakıldıkları, eşlerinin ise nerede olduklarının bilinmediği bildirildi. Gözaltına alınanlardan bazılarının isimleri  Faruk Y., Ercan O., Mehmet A., İrfan B., Usame T., Hüseyin. A. G., Yunus B. B., Beşir B., Aziz E., Adil K., Şener Y. oldukları ileri sürülüyor.


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