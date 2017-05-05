'Emin belde'nin şu anki bekçileri masumları AKP rejimine verdi

15 Mart’ta Gülen Hareketi ile irtibatı olduğu gerekçesiyle 11 kişi hukuksuz şekilde gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler önce Cidde’ye götürüldü. Hiçbir mahkeme, yargıç ile görüştürülmeyen bu kişilerden aileleri günlerce haber alamadı. Aileler Birleşmiş Milletler’e başvurarak yardım talep etti.







ÇOCUKLARA BİLE GÖZALTI





Suudi yetkililer hiç bir soruya cevap vermezken, daha sonra Medine’de tutulan ailelerle birlikte toplamda 16 ailenin dün çocuklarıyla birlikte AKP hükümetine iade edildiği ortaya çıktı





Çocukların ve kadınların Türkiye’de serbest bırakıldıkları, eşlerinin ise nerede olduklarının bilinmediği bildirildi. Gözaltına alınanlardan bazılarının isimleri Faruk Y., Ercan O., Mehmet A., İrfan B., Usame T., Hüseyin. A. G., Yunus B. B., Beşir B., Aziz E., Adil K., Şener Y. oldukları ileri sürülüyor.







