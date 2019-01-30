Emiliano Sala’yı taşıyan kayıp uçakla ilgili flaş gelişme!

İngiltere Premier Lig takımlarından Cardiff City’ye transfer olduktan sonra kendisini taşıyan uçağın kaybolmasının ardından haber alınamayan Emiliano Sala’dan kötü haber geldi.





Geçtiğimiz hafta arama çalışmaları yapılmış ancak herhangi bir bulguya ulaşılmamamıştı. Arama çalışmalarının durmasının ardından yapılan bağışlarla yeniden arama kurtarma çalışmaları başlamıştı.





Fransız medyasının son dakika haberine göre, Sala’yı taşıyan uçağın enkazına Fransa sahillerinde ulaşıldı.





İngiltere’nin Hava Kazaları Araştırma Şubesi, yaptığı açıklamada Surtainville yakınlarındaki bir plajda koltuk minderinin bir kısmının bulunduğu belirtildi.





Aynı bölgede daha sonra ikinci bir yastık daha bulunduğu öğrenildi.





Yapılan açıklamada, “Ön inceleme sonucunda yastıkların kayıp uçaktan gelme olasılığının yüksek olduğu sonucuna vardık” ifadeleri kullanıldı.