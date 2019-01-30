Samanyolu Haber /Spor / Emiliano Sala’yı taşıyan kayıp uçakla ilgili flaş gelişme! /30 Ocak 2019 17:42

Emiliano Sala’yı taşıyan kayıp uçakla ilgili flaş gelişme!

Fransa medyası, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkaz parçalarına ulaşıldığını açıkladı. İngiltere Hava Kazaları Araştırma Şubesi, Surtainville yakınlarındaki bir plajda uçağa ait koltuk ve yastık parçaları bulunduğu ifade edildi.

SHABER3.COM

İngiltere Premier Lig takımlarından Cardiff City’ye transfer olduktan sonra kendisini taşıyan uçağın kaybolmasının ardından haber alınamayan Emiliano Sala’dan kötü haber geldi.

Geçtiğimiz hafta arama çalışmaları yapılmış ancak herhangi bir bulguya ulaşılmamamıştı. Arama çalışmalarının durmasının ardından yapılan bağışlarla yeniden arama kurtarma çalışmaları başlamıştı.

Fransız medyasının son dakika haberine göre, Sala’yı taşıyan uçağın enkazına Fransa sahillerinde ulaşıldı.

İngiltere’nin Hava Kazaları Araştırma Şubesi, yaptığı açıklamada Surtainville yakınlarındaki bir plajda koltuk minderinin bir kısmının bulunduğu belirtildi.

Aynı bölgede daha sonra ikinci bir yastık daha bulunduğu öğrenildi.

Yapılan açıklamada, “Ön inceleme sonucunda yastıkların kayıp uçaktan gelme olasılığının yüksek olduğu sonucuna vardık” ifadeleri kullanıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Emiliano Sala’yı taşıyan kayıp uçakla ilgili flaş... Sonraki Haber >>

Tevbe her şeyin başlangıcı

Tevbe her şeyin başlangıcı

Yavaş: Geçen sefer sandığa sahip çıkmadık, bu kez öyle olmayacak

Yavaş: Geçen sefer sandığa sahip çıkmadık, bu kez öyle olmayacak

Özdil'in kitabı cam fanusta sergileniyor

Özdil'in kitabı cam fanusta sergileniyor

'Geçinebiliyor musunuz' sorusu sorulan kadın açtı ağzını yumdu gözünü

'Geçinebiliyor musunuz' sorusu sorulan kadın açtı ağzını yumdu gözünü

Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı

Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı

Yeni Bamteli yayınlandı....

Yeni Bamteli yayınlandı....

Rus savaş uçağının düşme anı kamerada

Rus savaş uçağının düşme anı kamerada

Raylara bırakılan aracı hurdaya çevirdi

Raylara bırakılan aracı hurdaya çevirdi

Karabekir'in torunundan bakana: 15 Temmuz'la Kurtuluş Savaşı'nı aynı kefeye koymayın

Karabekir'in torunundan bakana: 15 Temmuz'la Kurtuluş Savaşı'nı aynı kefeye koymayın

Oy verene cennetten arsa dağıtan adam

Oy verene cennetten arsa dağıtan adam

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:49:20