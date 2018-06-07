Emeklinin en önemli derdi geçinmek oldu

DİSK Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) tarafından yayımlanan “Türkiye’de Emeklilerin Durumu” raporuna göre, 8 milyonu aylık almaya hak kazanmış olan 12 milyon emeklinin 4 milyonu, yani her üç emekliden biri geçim sıkıntısı nedeniyle ya çalışıyor ya iş arıyor.





Orman İşletmesi’nden emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Fadıl Gezen, "Biz de Avrupa’daki emekliler gibi dünya turuna çıkmayı isterdik ama önceliğimiz kirayı yatırmak, faturaları ödemek, market- pazar alışverişi yapabilmek" dedi.





Birgün'den Burcu Cansu'nun haberi şöyle:





Raporda, AKP döneminde emekli aylıklarının milli gelir artışının yüzde 34 gerisinde kaldığı belirtilerek, “Emekliler milli gelir artışından pay alamıyor. Hak sahiplerinin emekli aylıkları 225 TL’ye kadar düşüyor. Emeklilikte yaşa takılanlar mağduriyet yaşıyor. Farklı dönemlerde ama aynı koşullarda emekli olanların aylıkları arasında büyük eşitsizlik var” tespitlerine yer verildi.





Sosyal güvenlik mevzuatında 2000’li yıllarda yapılan değişiklikler ve özellikle 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun, çalışanların yanında emeklileri de oldukça olumsuz etkilediğine işaret edilen raporda, özetle şu değerlendirmeler yer aldı: “Emekliliğe erişim hakkı 2008 yılından sonra daha da zorlaştı, emeklilik yaşı yükseldi, emekli aylığı elde etme koşulları zorlaştı. Emekli aylıkları düşmeye başladı. Bunun sonucunda emekliler 2000’li yıllarda giderek daha fazla ekonomik sıkıntı çekmeye başladı.”





"Geçinemiyoruz"





Orman İşletmesi’nden emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kalan Fadıl Gezen, şimdi bir avukatın yanında çalıştığını belirterek, “Emeklilik, Türkiye’de büyük bir çoğunluk için hayal, emekli olanlar için de geçim sıkıntısı anlamına geliyor” dedi.





Gezen, sözlerini şöyle sürdürdü:





“Resmi veriler gizlemeye çalışsa da enflasyon yüzde 25 civarında. Milyonlarca emekli gibi çalışmamın tek sebebi var, geçim sıkıntısı. Biz de Avrupa’daki emekliler gibi dünya turuna çıkmayı isterdik ama önceliğimiz kirayı yatırmak, faturaları ödemek, market- pazar alışverişi yapabilmek...





Türkiye’de emekli maaşı ile geçinmek mümkün değil. Açlık sınırının ve asgari ücretin altında alınan maaşlar karşısında emeklilere düşen çalışmak. Hatta bazı emekliler iki iş yaparak geçinmeye çalışıyor.





Emekli maaşı da risk altında





İş bulma konusunda da ciddi sıkıntılar ile karşılaşıldığını söyleyen Gezen, “İki üniversite mezunu, doktoralı gençler de işsiz olduğu için emeklilerin iş bulması hiç de kolay değil. Birçok başvurunuz olumsuz sonuçlanıyor. İş bulduğunuzda da destek primi ödemek istemeyen işverenler 15 gün çalıştıktan sonra çıkış yapıyor, sonrasında geri alıyor. Emekliler emekli maaşını da sıkıntıya düşürecek koşullar altında çalışmak zorunda bırakılıyor. Bizler bunu hak etmedik, yıllarca emek verip emekli oluyorsunuz. Tam rahata ereceğim derken, geçim sıkıntısı yeniden başlıyor” diye konuştu.





Mezarda emeklilik





Emekli Sen Kadıköy Şube Yöneticisi İrfan Erdemoğlu da iktidarın kendilerini bütçeye yük olarak gördüğünü belirterek, emeklilerin genel sorunlarını şöyle sıraladı:





“Sağlık alanında; muayene, ameliyat, ilaç, tahlil hizmetlerinde emeklilerden para kesiliyor. Özel sağlık ve ilaç sektörüne, özel emeklilik şirketlerine bütçeden kaynaklar aktarılıyor. Zorunlu bireysel emeklilik ile sosyal güvenliğimiz tümden ortadan kalkıyor. OHAL yasalarıyla, KHK’lerle herkes gibi emekliler de susturulmaya çalışılıyor. Türkiye yaşlılık haritasına göre her yıl 500 yaşlı vatandaşımız aileleri tarafından sokağa terk ediliyor. AB ülkelerinde devletlerin SGK’ye bütçeden desteği ortalama yüzde 16 iken, bizde yüzde 1’e düşürdüler. Biz çalışanlara 65 yaş yasası ile mezarda emekliliği layık görüyorlar.”



