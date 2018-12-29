Samanyolu Haber /Gündem / Emeklilikte yaşa takılanlar beklerken Erdoğan ve bakanları çift maaş alabilecek /29 Aralık 2018 12:26

Emeklilikte yaşa takılanlar beklerken Erdoğan ve bakanları çift maaş alabilecek

Emeklilikte yaşa takılanların taleplerini reddeden Erdoğan, geçen Ekim ayında 'Fırsatçılar türedi, hem emekli olacak, diğer taraftan başka işte çalışmaya devam edecek" demişti. Yeni düzenlemeyle Erdoğan'ın yardımcıları ve bakanları arasında emekli olanların emekli maaşlarının kesilmeyecek, çift maaş almaya devam edecekler.

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlığa atananların emeklilik veya yaşlılık aylıklarına ilişkin düzenleme yapıldı.

"Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlığa atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmeyecek.

Ayrıca bu görevlere atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik ya da yaşlılık aylığına hak kazananlara talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanacak.

BAKAN YARDIMCILARI DA YARARLANACAK

Söz konusu kararname ile görevlerine atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik ya da yaşlılık aylığına hak kazanan Bakan yardımcıları da talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığı alacak.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR YAŞ BEKLEMEYE DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanların taleplerini reddeden Erdoğan, geçen Ekim ayında 'Fırsatçılar türedi, hem emekli olacak, diğer taraftan başka işte çalışmaya devam edecek" demişti. 
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