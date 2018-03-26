Emeklilik ikramiyesi gaspı için gerekçe bulmuşlar: İhraçlar haklı fesihmiş

Bürokrasi KHK ile ihraç edilenlerin emekli ikramiyelerini vermemekte direniyor. Mahkemeler, bürokrasinin inadına karşı emeklilik ikramiyesini hak olarak tespit ettikçe, devlet gaspa yeni gerekçeler buluyor. Son gerekçe emeklilik ikramiyesi hakkını arayan Hak ve Adalet Platformu Sözcüsü Ömer Faruk Gergerlioğlu’na sunuldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), KHK ile ihraç edilen Gergerlioğlu’na, “Memurların kurumlarınca haklı bir nedenle görevine son verilmiş olması, ikramiye ödenmesine engel bir hal teşkil etmektedir” yanıtını verdi.







Darbe girişiminin ardından on binlerce kamu görevlisi OHAL KHK’leri ile ihraç edildi. Ancak ihraç edilen bu kişilerin özlük hakları ile ilgili bir düzenleme yapılmadı. SGK de emeklilik ikramiyelerinin ödenmemesi ile ilgili kararlarında OHAL KHK’lerini değil, Emekli Sandığı Yasası ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası hükümlerini gerekçe gösterdi. Buna göre verilen çok sayıda kararda, “Farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmetleri birleştirilmek suretiyle aylık bağlananlara yapılacak ikramiye ödemesinin, Sandığa tabi hizmetin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olması koşuluna bağlandığı” değerlendirmesi yapıldı ve emekli ikramiyesi talepleri, “kamu görevinden kıdem tazminatı gerektirmeyecek şekilde çıkarıldığı” gerekçeleriyle reddedildi.





‘Hakkaniyete aykırı’





Ankara 16. İdare Mahkemesi, ihraç edilen bir kamu personelinin SGK’nin işlemine karşı verdiği bir kararda, “Hizmetin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermediğinden bahisle ikramiyeden yoksun bırakılmasının eşitliğe ve hakkaniyete aykırılık oluşturacağı açıktır. Sandığa tabi hizmetin ne şekilde sona ermiş olmasına bakılmaksızın ikramiye ödemesinden yararlandırılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir” denildi.





Anayasalı gerekçe





Ankara 4. İdare Mahkemesi de 27 Şubat 2018’de ihraç edilen bir polisle ilgili verdiği kararında “Davacının işlem sebebiyle yoksun kaldığı parasal kayıplarının tazmini anayasanın 155. maddesinin gereği olup, davacının hak ettiği emekli ikramiyesinin yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı. Böylece idare mahkemesi OHAL hukukunun yarattığı bir idari işlemin iptalinde anayasanın “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır... İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür” hükmünü gerekçe göstermiş oldu.





Gergerlioğlu örneği





Eski Mazlumde r Başkanı, Hak ve Adalet Platformu Sözcüsü Ömer Faruk Gergerlioğlu, 7 Ocak 2017’de ihraç edildi. Gergerlioğlu, ihraç edildikten sonra emeklilik başvurusu yaptı ve kabul edildi. Farklı sosyal güvenlik kurumlarında hizmeti olmamasına, bütün hizmetinin Emekli Sandığı kapsamında olmasına karşın Gergerlioğlu’nun emekli ikramiyesi ödenmedi. 16 Ocak’ta SGK’ye ikrameyisinin ödenmesi için başvuran Gergerlioğlu’na ikramiyenin ödenmemesi için İş Kanunu’nun haklı fesih düzenlemesi gerekçe gösterildi. SGK işleminde şöyle denildi: “İşverenin haklı fesih nedenleri kıdem tazminatı ödenmesine engel bir hal olarak ortaya çıkmaktadır. Memurların kurumlarınca haklı bir nedenle görevlerine son verilmiş olması ikramiye ödenmesine engel bir hal teşkil etmektedir. Görevinizden kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak ayrılmadığınızdan memuriyet hizmetleriniz nedeniyle tarafınıza emekli ikramiyesi ödenmesi kanunen mümkün değildir.”





Binlerce mağdur





SGK’nin işlemine karşı dava açtığını belirten Gergerlioğlu tepkisini şu sözlerle gösterdi: “Bende birleştirme işlemi yok. Emekli Sandığı ile başladım, Emekli Sandığı ile bitirdim. Bana sundukları gerekçede kendilerine göre bir gerekçe bulmuşlar. Yapılan çirkin. 27 yıllık hizmet boyunca kesileni vermiyorsun. İdare mahkemeleri zaten iptal ediyor. Ama devam ediyorlar. Devlet ciddiyeti adına inanılmaz. Askeriyede olanların emeklilik başvurularını kabul etmiyorlar. İspatlanmış bir suç yok, tutuklu, emekli de olamıyor. Böyle uygulamalar da var. Binlerce kişinin başına geliyor.”