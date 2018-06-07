Emeklilere ikramiye şoku: Hükümet bin TL demişti bakın ne kadar yatıyor













Başbakan Binali Yıldırım, hükümetin yeni teşvik paketinde emeklilere bayram ikramiyesi verileceğini duyurmuştu.





Binali Yıldırım, 12 milyon emekliye her iki bayramda da biner lira olmak üzere yılda toplam iki bin lira ikramiye verileceğini belirtmişti:





"Bunlara da her yıl Ramazan bayramı öncesi ve Kurban bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz; bayram ikramiyesi. Miktar ne? Ramazan bayramı öncesi 1000 lira, kurban bayramı öncesi 1000 lira. Tabi bu 12 milyon üzerinde emekliyi düşündüğümüz zaman hatırı sayılır bir para ediyor. Emeklilerimiz daha fazlasına layık."





Konuyla ilgili İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray sosyal medya hesabından "Her emekliye bin TL verilmeyecek, kimilerine 300 TL, kimilerine ise 500 TL verilecek, bunun da nedeninin maaş farkıdır" açıklamasını yapmış, CHP sıralarından da Aytun Çıray'ın açıklamalarına benzer açıklamalar gelmişti.





Muhalefetin bu iddiaları üzerine Başbakan Binali Yıldırım 15 Mayıs 2018'deki grup toplantısında, Aytun Çıray’ın her emekliye 1000 TL bayram ikramiyesi verilmeyeceğine dair iddiasının doğru olmadığı belirtmişti.





Emekli ikramiyelerinin yatmaya başlamasının ardından Aytun Çıray sosyal medya hesabından iddialarının doğru çıktığını söyleyerek, iktidara tepki gösterdi. Aytun Çıray sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "HER EMEKLİYE 1000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ BALONU PATLADI! 14 Mayısta “Her emekliye dini bayramlarımızda 1000 TL verilecek vaadi de doğru çıkmadı,” dediğimde Başbakan yalanlamıştı. İYİler yalan söylemez. İşte ispatı" diyerek bir vatandaşın hesabına yatan paranın ekran görüntüsünü paylaştı.















