Emekli ve memur maaşları eridi, vatandaş zam revizyonu istiyor

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre son bir yılda asgari ücret yüzde 14.2, Memur maaşları ile emekli Memur maşları yüzde 14.83, emekli işçi maaşı da yüzde 15.4 arttı. Enflasyondaki yıllık artış ise yüzde 15.85 oldu. Enflasyondaki artış, maaş ve ücretlerdeki artışı geçti. Çalışanlar ve emekliler, ücret zamlarının da Merkez Bankası’nın enflasyon tahmininde olduğu gibi revize edilmesini istedi.





Tüketici Hakları Derneği’nin (THD) araştırmasına göre, Temmuz 2018’de süt ve süt ürünleri fiyatları Temmuz 2017’ye göre ortalama yüzde 22.44, sebzelerin fiyatları da ortalama yüzde 38.83 arttı. Bu duruma göre, süt ve süt ürünleri fiyatları ile sebze fiyatları, maaş artışlarını ve yıllık enflasyonu katladı. THD Genel Başkanı Turhan Çakar, bugünkü koşullara göre halkın yüzde yetmişten fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığına dikkat çekti.





Erime başladı





Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi’nin araştırmasına göre Memur maaşları son bir yılda aylık net yüzde 1.02 eridi. Memur maaşlarının enflasyonun gerisinde kaldığına işaret edilen araştırmada, geçen ay, yılın ikinci yarısı için yüzde 3.5 oranındaki maaş zamlarını alan memurların bu ay ellerinde yüzde 2.71’lik bir oran kaldığı hesaplandı.





Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Yıl içindeki gelişmelere bağlı olarak daha sonra kurumlar bu tahminlerini yükseltiyorlar ama Memur maaşlarına ilk tahmin üzerinden yapılan zamlar aynı kalıyor. Madem ki, tahminler ve tahminlere göre belirlenen bütçeler güncelleniyor öyleyse Memur maaşına yapılacak artış oranları da güncellenmeli. Eğer Merkez Bankası yetkilileri 2018 için öngördükleri enflasyon oranını bir kalemde 5 puan yükseltiyorsa ortada ciddi bir durum var demektir. Öyleyse Memur maaşları da revize edilen beklenti oranında, yani 5 puan daha yükseltilmelidir” diye konuştu.





Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu da dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının temmuzda 7 bin 912 liraya yükseldiğini, açlık sınırının ise 2 bin 130 lira olarak hesaplandığını duyurdu. Konfederasyonun araştırmasına göre son bir yıllık dönemde açlık sınırı yüzde 24.7, yoksulluk sınırı da yüzde 17.28 oranında arttı.