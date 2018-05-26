Emekli olamayan vekiller iş arıyor

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre 26. dönem milletvekilleri arasında, milletvekili emekliliği hak kazanmaları için gerekli iki yıllık süre dolmasına rağmen yaş haddi nedeniyle milletvekili emeklisi olamayanların sayısı 169 kişi olarak belirlendi.





Bunlardan 93’ünün AK Parti, 36’sının CHP, 5’inin MHP, 35’inin ise HDP’li olduğu kaydedildi. Bu milletvekillerinden bir kısmı partilerinin listelerine konulduğu için halen milletvekilliğini sürdürme şansı bulunuyor. Büyük bölümü ise yeni dönemde yeni Meclis’te olmayacak.





Listeye konulmayan ve emeklilik maaşına da hak kazanamayanlar, yeni iş bulmak zorunda kalacak. AK Partililerden listeye konulmayanlar, yeni dönem için danışmanlık şirketi kurma, öğretim üyeliği, cumhurbaşkanlığında danışmanlık, bakan yardımcılığı ve büyükelçilik gibi hesaplar yapıyor. Muhalefet vekillerinin iş şansı ise daha sınırlı. Bazıları eski işlerine dönme planı yapıyor. Hukukçu milletvekilleri ise avukatlık bürosu açmayı veya arabuluculuk yapmayı planlıyor.