Samanyolu Haber /Gündem / Emekli diplomat yorumladı: Mursi için Türkiye'de yapılacak törenler dünyada nasıl algılanır? /19 Haziran 2019 10:54

Emekli diplomat yorumladı: Mursi için Türkiye'de yapılacak törenler dünyada nasıl algılanır?

Mısır'ın merhum Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Türkiye'de en üst düzey katılımlarla gıyabi cenaze namazları kıldırılması dünyada nasıl karşılanır?

SHABER3.COM

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan Mursi için kılınacak cenaze namazını emekli büyükelçi Onur Öymen'e sordu.
Öymen 'cenaze namazının sakıncaları olabilir' dedi:

"Hoş karşılanmaz. Bunun nedeni, o ülkenin yasalarına göre yargılanan birisidir. Şimdiye kadar da tahliye kararı çıkmadı. Müslüman Kardeşler örgütünü onlar yasaklanmış bir örgüt olarak görüyorlar. Ona sahip çıkmış oluyorsunuz. Bu konuda aynı zamanda bazı Arap ülkeleri de çok rahatsız. Müslüman Kardeşler'den rahatsız. Sadece Mısır değil  bir çok Arap ülkesi de rahatsız açıkçası. Geçmişinde bir çok şey var. 1926 yılında sosyal dayanışma derneği gibi kurulmuş. Daha sonra 1947 yılının sonunda Mısır Başbakanı Nakruşi'yi öldürmüşler. Nasır'a suikast girişiminde bulunmuşlar. Enver Sedat'ı bunların eğittiği insanlar öldürmüş, şiddet yanlısı eylemlere girmişler. Demokrasi karşıtı politikalar izlemişler. Mübarek devrildikten sonra gelen askerler izin verdi diye seçime girmişler. Bunun hikayesi uzun. Her hâlükârda başka bir ülkenin iç meselesine karışılması doğru değil. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, desteklersiniz, desteklemezsiniz başka bir ülke nasıl Türkiye'nin iç politikasına karışınca rahatsız oluyorsak, başka ülkelerde onların iç politikasına karışınca rahatsız olur. Sonunda Türkiye - Mısır ilişkileri bundan zarar görür. Mısır başkanlığında bir toplantı yapıldı, Ocak ayında 7 Akdeniz ülkesi bir doğal gaz platformu kurdular. Türkiye davet bile edilmedi. Bizim burada amacımız bağcıyı mı dövmek, üzümü mü yemek? Her ülkenin iç meselesine bakarak onlarla ilişki kuracak olursanız sonunda her zaman kazançlı çıkmazsınız. Bu gibi durumlarda daha dikkatli, daha ölçülü davranmak gerekir. Devletler beğenseler de, beğenmeseler de bazı durumları, ilişkileri alt üst etmezler. Baktığınız zaman bu gibi durumlarda devletler ölçüyü kaçırmıyorlar çoğu zaman. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Emekli diplomat yorumladı: Mursi için Türkiye'de yapılacak... Sonraki Haber >>

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

Ekrem İmamoğlu TRT yayınında TRT'yi böyle eleştirdi

Ekrem İmamoğlu TRT yayınında TRT'yi böyle eleştirdi

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

TİM'den komik film: Türkiye gittikçe güçleniyor, acilen ekonomisine müdahale edip yok etmeliyiz

TİM'den komik film: Türkiye gittikçe güçleniyor, acilen ekonomisine müdahale edip yok etmeliyiz

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Vaatleri ne kadar yerine getridi

Vaatleri ne kadar yerine getridi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:55:04