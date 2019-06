Emekli diplomat yorumladı: Mursi için Türkiye'de yapılacak törenler dünyada nasıl algılanır?

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan Mursi için kılınacak cenaze namazını emekli büyükelçi Onur Öymen'e sordu.

Öymen 'cenaze namazının sakıncaları olabilir' dedi:





"Hoş karşılanmaz. Bunun nedeni, o ülkenin yasalarına göre yargılanan birisidir. Şimdiye kadar da tahliye kararı çıkmadı. Müslüman Kardeşler örgütünü onlar yasaklanmış bir örgüt olarak görüyorlar. Ona sahip çıkmış oluyorsunuz. Bu konuda aynı zamanda bazı Arap ülkeleri de çok rahatsız. Müslüman Kardeşler'den rahatsız. Sadece Mısır değil bir çok Arap ülkesi de rahatsız açıkçası. Geçmişinde bir çok şey var. 1926 yılında sosyal dayanışma derneği gibi kurulmuş. Daha sonra 1947 yılının sonunda Mısır Başbakanı Nakruşi'yi öldürmüşler. Nasır'a suikast girişiminde bulunmuşlar. Enver Sedat'ı bunların eğittiği insanlar öldürmüş, şiddet yanlısı eylemlere girmişler. Demokrasi karşıtı politikalar izlemişler. Mübarek devrildikten sonra gelen askerler izin verdi diye seçime girmişler. Bunun hikayesi uzun. Her hâlükârda başka bir ülkenin iç meselesine karışılması doğru değil. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, desteklersiniz, desteklemezsiniz başka bir ülke nasıl Türkiye'nin iç politikasına karışınca rahatsız oluyorsak, başka ülkelerde onların iç politikasına karışınca rahatsız olur. Sonunda Türkiye - Mısır ilişkileri bundan zarar görür. Mısır başkanlığında bir toplantı yapıldı, Ocak ayında 7 Akdeniz ülkesi bir doğal gaz platformu kurdular. Türkiye davet bile edilmedi. Bizim burada amacımız bağcıyı mı dövmek, üzümü mü yemek? Her ülkenin iç meselesine bakarak onlarla ilişki kuracak olursanız sonunda her zaman kazançlı çıkmazsınız. Bu gibi durumlarda daha dikkatli, daha ölçülü davranmak gerekir. Devletler beğenseler de, beğenmeseler de bazı durumları, ilişkileri alt üst etmezler. Baktığınız zaman bu gibi durumlarda devletler ölçüyü kaçırmıyorlar çoğu zaman. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor."