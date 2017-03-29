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Elvan Abeylegesse'nin bütün madalyaları geri alındı
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Elvan Abeylegesse'nin bütün madalyaları geri alındı
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29 Mart 2017 19:50
Elvan Abeylegesse'nin bütün madalyaları geri alındı
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği, Elvan Abeylegesse’nin 2007'deki Dünya ikinciliğini ve Pekin Olimpiyatları’ndaki 2 gümüş madalyasını geri aldı.
SHABER3.COM
IAAF, Elvan Abeylegesse’nin 2007'deki Dünya ikinciliğini ve Pekin Olimpiyatları’ndaki 2 gümüş madalyasını geri aldı.
Abeylegesse’de doping tespit edildiği belirtilmişti.
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P
1
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34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
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