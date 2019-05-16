Elon Musk, ucuz internet için uzaya 60 uydu gönderiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli uzay teknolojileri şirketi SpaceX, uydu üzerinden internete bağlanma projesi Starlink için Dünya yörüngesine göndermek istediği 60 uyduyu Falcon9 roketiyle perşembe günü uzaya fırlatacak.





ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü’nden yerel saatle 22:30’da gerçekleşecek uçuş, şiddetli rüzgar sebebiyle çarşamba gecesi yapılamamıştı.





Dev şirket Starlink projesiyle dünyanın en ücra köşelerine fiber-optik kablo bağlantısı olmaksızın uydular üzerinden ucuz ve hızlı internet erişimini sağlamayı amaçlıyor. SpaceX’in tepe yöneticisi (CEO) Elon Musk, söz konusu yeni sistemde ilk kez denenen birçok farklı teknoloji olduğunu ve Dünya yörüngesindeki bazı uyduların çalışmayabileceğini açıkladı.





SpaceX toplamda 10 milyar dolara mal olacak projeyle Dünya’nın alçak yörüngesine toplamda 4000’i aşkın uydu yerleştirecek. Bu sayede gezegenin en ücra köşelerinde, özellikle Afrika’da internet erişimi olmayan milyonlarca insana düşük maliyetli ve yüksek hızda internet erişimi sağlanacak. İlk etapta ise 60 uydu yerleştirilmesi planlanıyor.





SpaceX geçtiğimiz şubat ayında Falcon9 roketiyle fırlattığı Tintin A ve Tintin B test uydularıyla, hedeflediği Starlink sisteminin deneme aşamasını başlatmıştı. ABD’de Federal İletişim Komisyonundan ilk onayını alan Starlink projesinin öncelikli amaçlarından biri de ABD’ye ücretsiz internet erişimi sağlanması.





Elon Musk Dünya’nın geniş bir kısmına internet erişimi sağlayabilmek için en az 12 fırlatış daha gerçekleştirmeleri gerektiğini kaydetti. Şirket ilk denemelerinde başarılı olursa Amazon, Softbank ve OneWeb gibi sektördeki diğer firmaların da önüne geçmiş olacak.





Starlink uydularının fırlatılma anı şu linkten naklen izlenebilecek...



