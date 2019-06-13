Samanyolu Haber /Spor / Eljif Elmas'a İtalya'dan bir talip daha /13 Haziran 2019 22:10

Eljif Elmas'a İtalya'dan bir talip daha

Fenerbahçe'nin genç orta sahası Eljif Elmas için Avrupa devi Milan da devreye girdi.

SHABER3.COM

Fanatik'in haberine göre, Atletico Madrid'in transferi için İstanbul'a geleceği iddia edilen Eljij Elmas için Milan da devreye girdi.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; 19 yaşındaki oyuncu için Milan yetkilileri Fenerbahçe'yle perde arkasından görüşmelere başladı. 20 milyon bonservis değeri olduğu belirtilen Eljif için Milan'ın ne kadarlık teklifte bulunduğu bilgisi haberde yer almadı.

İtalyanlar ayrıca Milan'ın yanı sıra Napoli, Fiorentina, Atletico Madrid ev Borussia Dortmund'un da genç oyuncuyu istediğini iddia ettiler. Türk basınında çıkan haberlerde Atletico Madrid'in bu hafta Eljif için İstanbul'a geleceği yazılmıştı.
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