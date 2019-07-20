Samanyolu Haber /Spor / Eljif Elmas valizlerini toplayıp takımla vedalaştı /20 Temmuz 2019 17:49

Eljif Elmas valizlerini toplayıp takımla vedalaştı

Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas'ın İtalyan ekini Napoli'ye transferinin tamamlandığı, yıldız futbolcunun valizlerini toplayıp takım arkadaşları ile vedalaştığı iddia edildi.

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Napoli ile bonservis konusunda anlaşan Fenerbahçe’de, Makedon yıldız Eljif Elmas artık ayrılık için saatleri sayıyor. Fenerbahçe’de Eljif Elmas gelişmesi yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin genç yıldızı Napoli’yle anlaşmaya vardı. Eljif Elmas valizlerini toplarayak takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

BONSERVİSİ 18 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Eljif Elmas için 18 milyon euro bonservisin yanısıra bonuslar karşılığı Napoli ile el sıkıştı. Eljif Elmas ise 1.5 milyon euro net maaş ve 5 yıllık kontrat için prensip anlaşmasına vardı. Eljif Elmas, önce Roma’da sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından Napoli’nin Dimaro’da bulunan sezon öncesi kampına katılacak.

19 yaşındaki Makedon yıldız, Il Mattino’nun geçtiği bilgiye göre en geç 22 Temmuz Pazartesi günü kendisini Napoli’ye bağlayacak sözleşmeye imza atacak ve basının karşısına geçecek.

KULÜP TARİHİNİN TRANSFER REKORU!

Ayrıca bonusların da katılımı ile Eljif’in bonservis bedelinin 18 milyon euroya çıkacağı ifade edildi. Bu transferin olumlu şekilde neticelenmesi durumunda Fenerbahçe kulüp tarihinin de transfer rekoru kırılacak. Sarı-Lacivertli kulüp tarihinde bugüne kadarki en yüksek transfer geliri Mousa Sow’dan elde edildi. Senegalli oyuncu 2012’de Al Ahli’ye 16 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

Sow’u Lille’den 10 milyon euroya alan Kanarya’nın kârı ise bu oyuncudan 6 milyon euroyu buldu. Fener, Eljif’i Rabotnicki’den 180 bin euroya satın almıştı. Kanarya’nın en pahalı transferinden karı ise 17 milyon 820 bin euroyu bulacak. Fenerbahçe tarihinin diğer önemli transfer gelirleri 15 milyon 600 bin euroya Elvir Baliç, 12.5 milyon euro ile Kjaer ve 12.4 milyon euro ile Okocha’dan elde edildi.
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