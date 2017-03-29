Samanyolu Haber /Gündem / Eliyle götürüp verdiği listeyle ilgili en yeni skandal... /29 Mart 2017 19:30

Eliyle götürüp verdiği listeyle ilgili en yeni skandal...

Fidan'ın, dünya istihbarat tarihine geçecek, 'sizi kendi topraklarınızda izledik' listesinde yeni skandal... MİT'in Alman Federal Meclisi'nin Sosyal Demokrat milletvekili Michelle Müntefering'i de izlediği ve cemaate yakın olduğu belirtilerek listeye adının yazıldığı ortaya çıktı.

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Sosyal Demokrat Parti, Merkel'den Erdoğan'a tepki göstermesini istiyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ın şubat ayındaki Münih Güvenlik Konferansı sırasında Alman dış istihbarat servisi BND'nin Başkanı Bruno Kahl'e ileterek destek istediği listenin ayrıntılarıyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Hizmet hareketiyle ilişkili olduğu düşünülen 300 kişi ve 200 kuruluştan oluşan listede Alman Federal Meclisi'nin Sosyal Demokrat Partili (SPD) milletvekili Michelle Müntefering'in adının yer aldığı ortaya çıktı.

Süddeutsche Zeitung ile kamu yayıncılık kuruluşları NDR ve WDR'in ortak araştırma ağının ulaştığı bilgiye göre MİT'in listesinde Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Federal Meclis milletvekili Michelle Müntefering ile Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili bir Berlin eyalet parlamentosu kadın milletvekilinin adı yer alıyor. İki milletvekilinin isminin de MİT'in dosyasındaki 10 numaralı tabelada 'Gülen hareketiyle iyi ilişkiler içindeki güç merkezleri ve sivil toplum kuruluşları' başlığı altında geçtiği kaydediliyor.

Alman Milletvekili Michelle Müntefering

Müntefering'ten MİT'e tepki

Listede adı geçen Alman milletvekili Michelle Müntefering konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Müntefering MİT'in BND'ye verdiği listede adının geçmesini, "belirgin biçimde sınırın aşılması" şeklinde yorumladı. Müntefering, "Türk hükümetinin bu tutumu, eleştirel görüştekileri bastırma girişimini bir kez daha gösteriyor" dedi.

Alman politikacı Alman-Türk Parlamenterler Grubu Başkanı olarak yurtiçi ve yurtdışında en farklı ve en zorlu müzakere partnerleriyle diyalog kurulması ve açık ve net ifadeler kullanılmasından yana olduğunu belirten Müntefering, "Ancak böylesine bir tutumla yeniden ve açık bir biçimde sınır aşıldı" dedi.

Sosyal Demokrat Parti Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann da Michelle Müntefering'in MİT'in BND'ye verdiği listede adının bulunmasını sert bir dille kınadı. Başbakan Angela Merkel'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sert bir açıklama yapmasını isteyen Oppermann, "Başbakan Merkel'in bu konuda açık ve net konuşmasını bekliyorum" dedi. Oppermann Türk hükümetinin MİT'in casusluk faaliyetine derhal son vermesini sağlamak zorunda olduğunu vurguladı. 

Müntefering'in adının böyle bir listede bulunmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Oppermann, "Türk hükümetinin Almanya ile ilişkilerin kötüleşmesi için böylesine radikal bir biçimde çalışması beni şaşırtıyor. Erdoğan bizim kabul edebileceğimizin çok üstüne çıkıyor. Almanya ile partner olmaya hiçbir biçimde alaka göstermiyor görünüyor" dedi.

Alman-Türk Parlamenterler Grubu Başkanı

Federal Meclis milletvekili Müntefering'in Pazartesi günü Federal Emniyet Teşkilatı tarafından konuyla ilgili bilgilendirildiği bildirildi. Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Müntefering, aynı zamanda  Alman-Türk Parlamenterler Grubu Başkanlığı görevini yürütüyor. Müntefering en son şubat ayında Alman meclisinden milletvekilleriyle birlikte Türkiye'yi ziyaret etmişti.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Günter Krings daha öncesinde yaptığı açıklamada MİT'in ilettiği listede bir Federal Meclis milletvekiliyle Federal Meclis üyesi olmayan bir kadın politikacının da yer aldığını açıklamıştı.

Deutsche Welle
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