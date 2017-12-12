Samanyolu Haber /Gündem / Elitaş yalanlayamadığı belgeleri Meclis kürsüsünden yırttı! /12 Aralık 2017 14:47

Elitaş yalanlayamadığı belgeleri Meclis kürsüsünden yırttı!

CHP'nin Erdoğan Ailesi'nin Man Adası'na yaptıkları astronomik para transferlerine ilişkin belgeler AKP'nin kimyasını bozdu. CHP'li Erdoğdu, Meclis'te Man Adası belgelerini gösterdi. AK Partili Elitaş ise sinirden Meclis kürsüsünde o belgeleri yırttı.

AKP'li Elitaş Man Adası belgelerini yalanlayamayınca Meclis kürsüsünden yırttı!

Mustafa Elitaş, Man Adası belgelerini yırttı

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakınlarının Man Adası’na para transfer ettiğini gösterdiği öne sürülen belgelerin kopyasını Meclis kürsüsünde yırttı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, bütçe görüşmleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınlarının, Man Adası’nda kurulan bir şirkete para gönderdiğini iddia eden belgelerin kopyalarını gösterdi.

Bunun üzerine AK Parti Grup başkanvekili Mustafa Elitaş, kürsüye çıkarak bu belgeleri yırttı. Belgeler ilk ortaya çıktığında sahte diyen ancak kamuoyunu ikna edemeyen AKP'nin grup başkanvekili bu defa 'FETÖ' yalanına sığındı. 
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AKP'li Elitaş Man Adası belgelerini yalanlayamayınca Meclis kürsüsünden yırttı!

AKP'li Elitaş Man Adası belgelerini yalanlayamayınca Meclis kürsüsünden yırttı!

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