Elini öpmeyen torununu öldürüp intihar etti

Bolu’nun Göynük ilçesinde Mehmet Biçer kurban kesimi sırasında tartıştığı torunu Mesut Biçer’i tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra, aynı silahla yaşamına son verdi.





İddiaya göre, bayram namazının ardından kurban kesimi için köydeki evlerinin bahçesinde toplanan Biçer ailesinden dede Mehmet ve torun Mesut Biçer arasında tartışma çıktı. Mehmet Biçer, tartışmanın ardından eve girip aldığı av tüfeğiyle torunu Mesut Biçer’e ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Mesut Biçer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından Mehmet Biçer tüfekle başına ateşe ederek yaşamına son verdi.







‘BEN BU AİLENİN BÜYÜĞÜYÜM’





Diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet ve Mesut Biçer’in cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Göynük Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Yaşa bağlı olarak akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mehmet Biçer’in kurban kesimi sırasında aile büyüğü olarak çağrılmadığı ve elinin öpülmediği için sinirlendiği belirtildi. Mehmet Biçer’in, torununa, “Ben bu ailenin büyüğüyüm. Beni nasıl kurban kesimine çağırmıyorsunuz. Elimi de öpmüyorsunuz. Hiç büyüğe saygı kalmadı” dedikten sonra torunuyla tartıştığı ve ateş açtığı ifade edildi.





Olayın ardından Biçer ailesi evlerinin önünde taziyeleri kabul ederken, jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.