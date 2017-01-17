Samanyolu Haber /Ekonomi / Elektronik ürünlerine müthiş zam /17 Ocak 2017 14:35

Elektronik ürünlerine müthiş zam

"Tedarikçi firmalar kur artışlarını fiyatlarına yansıtacaklar ve raflarımızdaki ürünlerin fiyatları da kademeli olarak artacaktır"

Elektronik ürünlerine müthiş zam


Türk lirasının dolar kuru karşısında değer kaybetmesinin ardından başta cep telefonu ve bilgisayar olmak üzere elektrikli ev aletlerine yüzde 15, televizyona yüzde 10 zam geldi.

Teknolojik market yöneticileri doların artışının devam etmesi halinde ürünlere daha da zam yapmak zorunda kalacaklarını söylediler.
 
Bimeks İcra Kurulu Başkanı Yardımcısı Arif Bayraktar dövizdeki artışın tüketici elektroniği ürünlerine yanısmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Bayraktar "Biz tedariklerimizi Türk lirası olarak yapıyoruz ama tedarikçi firmalar kur artışlarını fiyatlarına yansıtacaklar ve raflarımızdaki ürünlerin fiyatları dakademeli olarak artacaktır." diye konuştu.
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