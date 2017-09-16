Elektronik olması zararsız olduğu anlamıma gelmez

Bağımlılık yapması görmezden gelinen elektronik sigara, söylendiğinin aksine sigara bırakma ürünü değil, nargile, pipo, puro gibi bir tütün mamulü. Kullanıcıya taşıyıcı sistem içinde nikotin sunan elektronik bir alet olan elektronik sigara, içerisinde çok sayıda kanserojen madde barındırıyor.





Dünya Sağlık Örgütü ölüm ve hastalıkların nedeni olarak sigaranın ilk sırada olduğunu belirtiyor. Buna bağlı olarak tütün ürünlerinin kullanımını ve zararlarını azaltmak amacıyla çeşitli tedavi yöntemleri, ilaç ve ikame ürünler geliştiriliyor. Bu ilaç ve ürünlerin birçoğunun ekonomik çıkarlarla üretildiğini ve hiçbir tıbbi uzmanlık onayı olmadan piyasaya sürüldüğünü söyleyen uzmanlar, bunlardan birinin de elektronik sigara olduğunu vurguluyor. Sadece bunlar mı? Tabi ki değil. Uzmanlara göre, elektronik sigaralar aslında solunum sistemi üzerinde olumsuz etkileri olan kimyasal maddelerdir. Bu kimyasalları soluyan ikinci şahıslar sigara tiryakileri gibi pasif içici olmaktadır. Üztelik bu aletleri kullananların sigara ve diğer tütün ürünlerine geçişi daha kolay olmaktadır. İnternet ortamında sağlığı desteklediği yönünde reklamların yasaklanması çağrısı yapan uzmanlar, sigarayı bırakacağım diye e-sigaraya başlayanların sonraki günlerde sigara ile e-sigarayı beraber kullanıp bağımlılığının arttığına işaret ediyor. Araştırmalar, her ikisini birlikte kullananlarda akciğer hastalıklarına ek olarak kalp-damar hastalıklarının da arttığını gösteriyor. Bir diğer hayati konu ise kartuşlardan sızan nikotinin cilde zarar vermesi. Kullanım aşamasında yaşanan patlama olayları da basına sık sık yansıyor.





ELEKTRONİK SİGARA NEDİR ?





Elektronik sigara batarya, püskürteç ve nikotin içeren kartuş olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Dumanında bile gliserol, propilen glikol ve nikotine ek olarak asetaldehid, aseton, formaldehid, kadmiyum, kurşun, nikel, bakır, kalay gibi metaller barındırıyor. Kartuş içindeki nikotin miktarı değişebiliyor. Ama üreticiler kullanımı sürekli hale getirmek için kartuş içindeki nikotin miktarını artırıyor. Tek bir kartuş 10-250 nefes arasında nikotin barındırıyor, bu da normal 5-30 adet sigaraya denk geliyor. İçerisinde 100 mg’a kadar yüksek miktarlarda nikotine rastlanan ürünler zehirlenmeye yol açabiliyor. Kartuş içindeki sıvının deri ile temas etmesi özellikle çocuk, hamile, emziren kadınlar ve yaşlılar için ciddi bir tehlike. Dünya Sağlık Örgütü yüksek nikotin içeriğine sahip olsun olmasın tüm e-sigara kartuşlarının çocuklar ve riskli gruplardan uzak tutulması gerektiğini söylüyor.





Halihazırda elejtronik sigaranın Türkiye’de üretimi ve ithali yasak. Ancak kaçak yollardan, bazı elektronik marketler ya da internet üzerinden gayri resmi şekilde ruhsatsız temin edilebiliyor. Alışveriş merkezlerinde ve internette satışının olması, zamanının çoğunu bilgisayar başında ve alışveriş merkezlerinde geçiren gençlerin e-sigaraya kolay ulaşmasına neden oluyor.