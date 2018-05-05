Elektrikli araç satışları arttı, dizel düşüşte!

2018 yılı ilk çeyrek araç satış raporlarına göre Avrupa Birliği ülkelerindeki otomobil satışlarında dizel motorlu araç satışlarının düşmesi dikkat çekti. Dizel motorlu araçların satışları 2017 yılı ilk çeyreğine göre yüzde 17 azaldı. Benzinli motorlu otomobil satışlarında ise yüzde 14.6’lık artış gözlendi.



Sözcü'nün haberine göre, en çok dikkat çeken artış ise elektrikli ve hibrit motorlu otomobil satışlarında gerçekleşti. Sadece elektrikli olan otomobil satışları yüzde 34.3 artarken hibrit otomobil satışları yüzde 60.2 arttı. Avrupalı tüketiciler 2018 ilk çeyreğinde 69 bin 898 adet elektrikli ve hibrit otomobil satın aldılar.



Türkiye’de ise hibrit ve elektrikli otomobil satışları 2018 ilk çeyreğine göre 1291 adet oldu. 2017 yılında ise toplam rakam 563 idi. En çok satan hibrit otomobil modeli 920 adetle Toyota C-HR olurken en çok satan elektrik motorlu otomobil modeli 36 adetle Renault Zoe oldu.