Samanyolu Haber /Ekonomi / Elektrik zamlarından şikayet eden vatandaşlara yeni şok! /18 Aralık 2018 12:01

Elektrik zamlarından şikayet eden vatandaşlara yeni şok!

Elektrikte kesme-bağlama ve güvence bedellerinin arttırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından (EPDK), elektrikte kesme-bağlama ve güvence bedelleri, enflasyon farkına göre zamlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan EPDK kararına göre, elektrikte güvence birim bedellerinin sanayi ve ticarethane abone grupları için kilovat saat başına 84,8 lira, mesken için 29,8 lira, şehit aileleri ve muharip gazi abone grupları için 14,9 lira, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer abone grupları için ise 40,2 lira olmasına karar verildi.

KESME-BAĞLAMA VE SAYAÇ KONTROL BEDELLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Kurul tarafından elektrikte kesme-bağlama bedellerinin alçak gerilim için 33,8 lira, orta gerilim için de 171,6 lira olması kararlaştırıldı. Buna göre, 1 Ocak 2019'dan itibaren direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif veya reaktif sayaçlar için kontrol bedelinin 22,1 lira, akım trafolu veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar için de 27,9 lira olması kararlaştırıldı. 

VATANDAŞ SOSYAL MEDYADA FERYAT EDİYOR

Elektrik fiyatlarının çok arttığından şikayet ederek özellikle sosyal medya üzerinden sesini duyurmaya çalışan vatandaşların videoları son dönemde oldukça popüler hale geldi. Geçen sene 50-60 TL gelen faturaların bu yıl zamlarla 130-150 TL'ye çıktığını belirten vatandaşlardan özellikle AKP'lilerin isyanı çokça gündemde kalmıştı
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