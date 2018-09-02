Elektrik ve doğalgazda zam fırtınası sürecek

Elektrik ve doğalgaza yüzde 9 ile 14 arasında değişen oranlarda zam geldi. Zamlar dün itibarıyla fiyatlara yansıdı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrikte meskenler için yüzde 9, diğer tüketiciler için yüzde 14 artışa gidildi. Elektrik fiyatlarına en son 1 Ağustos’ta yine meskenler için yüzde 9, diğer tüketiciler için yüzde 14 zam yapılmıştı. Yılbaşından bu yana, elektriğe yapılan zam (perakende tek zamanlı tüketici bedeli üzerinden) yüzde 38.6’ya, doğalgaza yapılan zam (konutlar için) yüzde 18.8’i buldu. Elektrik üretimi amaçlı doğalgaz kullanımına gelen zam ise yüzde 112.5’e ulaştı.





Asgari fatura 126 TL





Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), asgari 230 kilovatsaatlik tüketim üzerinden 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik faturasının 116 liradan 126 liraya çıktığını açıkladı. EMO, geçen yıla göre konut elektriğinde yüzde 33 zam olduğunu ve 4 kişilik bir ailenin aynı elektrik tüketimi için 31 lira daha fazla ödemek zorunda kaldığını belirtti. Sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama abonelerine yapılan zam oranı, yılbaşından itibaren yüzde 44’ü aştı.





Enerjideki dışa bağımlılığa ve kurdaki artışa dikkat çeken EMO, “Başkanlık sistemiyle enerji fiyatları için 3’er aylık dönemler halinde uygulanan maliyet esaslı fiyatlandırma mekanizması fiilen ortadan kaldırılarak her ay zam düzenine geçildi” diye konuştu.





Yeni zamlar gelecek





Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, normalde elektrikte 1 Ekim’de beklenen zammın TL’deki değer kaybı nedeniyle bir ay öne çekildiğini söyledi.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) yönetmeliği çerçevesinde üretim şirketlerine yapılan ödemelerin dolar bazında hesaplandığını vurgulayan Kumbaroğlu, şöyle devam etti:





“Bu nedenle zam sadece doğalgaz gibi ithal yakıt kullanarak üretilen elektrikten kaynaklanmamakta, aynı zamanda güneşten, rüzgardan üretilen yenilenebilir enerji de TL’nin değer kaybından etkilenmekte. Maalesef, TL değer kaybettikçe akaryakıt, doğalgaz ve elektrik fiyatları zamlanmaya devam edecektir.”



