Samanyolu Haber /Gündem / Elektrik ve doğalgaza bir zam daha geliyor! /11 Eylül 2018 15:02

Elektrik ve doğalgaza bir zam daha geliyor!

Türkiye’de ekonomik kriz adım adım her alanı etkisi altına alıyor. Giderek büyüyen kriz, vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Döviz kurunun yükselişi, Türk lirasının değer kaybı, zam üstüne zammı beraberinde getiriyor. Gün içinde yeni zam haberleri geldi.

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Eylül ayının başında doğalgaz satış tarifelerini yenileyen BOTAŞ, konutlar için doğalgaz fiyat tarifesine yüzde 9 zam, sanayi için ise yüzde 14 zam yapmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu da, normalde elektrik fiyatları için üç ayda bir tarife yenilerken 1 Ekim 2018 yerine 1 Eylül 2018 tarihi itibariyle zamlı tarifeleri açıklamıştı. Aradan 10 gün geçmesine rağmen doğalgaz ve elektriğe yeni zamların yolda olduğu haberi geldi.

Para Analiz'de yer alan habere göre, "Bu kış hepimiz için çok zor geçeceğe benziyor" yorumuyla enerji koridorlarında 1 Ekim’de bir kez daha elektrikte tarife artışı konuşulduğu belirtiliyor.

Haberde, "Bir çok sektörde olduğu gibi enerjide de dışa bağımlı olan Türkiye, hükümetin enflasyonun kontrolden çıkmasını izleyişinin bedelini ağır ödeyecek" deniyor ve ekleniyor:

"Enflasyona paralel sene başından bu yana değerinin yüzde 40’ını kaybeden liranın yansımaları elbette bunlar."

Para Analiz'in alıntıladığı Habertürk’ten Olcay Dilek’in haberine göre, "BOTAŞ’ın, Rusya’dan ithal edeceği her 1000 metreküp gazın fiyatı, 270’ten 290 dolara çıkacak. Bu ve dolardaki hareketlilik, gerek elektrik gerekse de doğalgazda yeni tarife artışlarını zorunlu kılacaktır” görüşüne yer veriliyor. Bu da doğalgaza da zam mesajı olarak yorumlanıyor.

Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK, geçen ay elektrik dağıtım şirketlerinden kademeli tarife için teknik çalışmanın yapılmasını istemişti. Bazı şirketlerin, EPDK’dan yeni tarife modeline, 1 Ekim yerine 1 Kasım’da geçilmesi için süre talebinde bulunulacağı belirtiliyor.
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