Samanyolu Haber /Gündem / Elektrik faturası milleti de vekili de çarpıyor /03 Aralık 2018 09:34

Elektrik faturası milleti de vekili de çarpıyor

Elektrik faturalarındaki astronomik rakamlara tepkiler dinmiyor. Milletvekili Mahmut Tanal, 105 TL elektrik faturasına isyan etti.

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Elektrik faturalarındaki astronomik rakamlara tepkiler dinmiyor. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, 63 TL yapılan harcamaya gelen 105 TL elektrik faturasına isyan etti.

Vatandaşın temel harcamalarından biri olan elektrik hizmeti veren kurum ve kuruluşlar, azar azar sürekli artan fatura bedellerine Kasım ayında astronomik bir yükseltme yapınca, vatandaş isyan etti. Her ay 3'er 5'er artan elektrik faturaları, Kasım ayında 30 ila 40 TL arasında ekstra bir artışla geldi.

"BİLEN BİRİSİ AÇIKLAYABİLİR Mİ?"

Her zamanki harcamasından fazla bir harcama yapmayan tüketiciler, faturaların her zamankinden kat kat fazla gelmesini anlayamadı. Vatandaşın şikayeti hiçbir yetkili kurum tarafından karşılık bulmadı.

Son olarak CHP milletvekili Mahmut Tanal da elektrik faturasına isyan etti. Sosyal paylaşım ağından yayınladığı elektrik faturasında 63,91 TL'lik bir harcama görünüyor ancak ödeme tutarı 105,10 TL. Ortaya çıkan duruma anlam veremeyen Tanal, "Bu işlerden anlayan birisi bu durumu açıklayabilir mi?" diye sordu.
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