Samanyolu Haber /Ekonomi / Elektrik faturalarında gizlilik dönemi! Artık dağıtım bedeli yazılmadan tahsil ediliyor /27 Ağustos 2019 09:47

Elektrik faturalarında gizlilik dönemi! Artık dağıtım bedeli yazılmadan tahsil ediliyor

Elektrikteki kayıp-kaçak, dağıtım bedeli ve sayaç okuma gibi vatandaşın tepkisini çeken giderler “sadeleştirme” adı altında faturalardan gizlenip üstüne de son zamlar eklenince faturalar kabardı. Vatandaşların kafasında “Elektriğe gizli zam mı yapıldı” kuşkusu oluştu.

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Yüksek faturalarla karşılaşan tüketiciler elektrik şirketlerinin yolunu tutarken, gizli zam kuşkularına fatura bilgilerinin mevzuata aykırı şekilde vatandaştan gizlenmesinin yol açtığı bildirildi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre elektrik fiyatlarına temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 14.98 oranında zam yapıldı. Zamlı yeni tarife üzerinden düzenlenmiş faturalar henüz vatandaşın eline ulaşmadan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik faturalarında “sadeleştirme” yapılacağını ilan etti. EPDK'nın sadeleştirme diye ifade ettiği değişiklik, aslında vatandaştan tükettiği elektriğin parasının dışında alınan ve toplam faturanın yaklaşık 3'te 1'ini tutan dağıtım bedellerinin faturada tamamen gizlenmesiydi.
 
Bu ay vatandaşa gönderilen faturalarda hem yüzde 14.98'lik zammın yer alması hem de detaylı ödeme bilgilerinin kısıtlanmasıyla kafalar karıştı. Çok sayıda tüketici, elektrik şirketlerinin normal zammın dışında ayrıca gizli zam yaptığı iddiasıyla ilgili kurumlara şikayet yağdırdı. İncelenen faturalarda gizli zamma rastlanmadı ancak faturaların tüketicinin korunması hakkındaki kanun ve yönetmeliklere tamamen aykırı hale geldiği ortaya çıktı.

Yönetmelik ne diyor?

Yürürlükteki Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği'ne göre, faturalarda “vergi türlerini de içeren yasal yükümlülükler dahil olmak üzere tüketicinin ödeyeceği toplam bedeli oluşturan her unsurun açık ve anlaşılır şekilde” yer alması gerekiyor. Oysa perakende enerji, satış, kayıp-kaçak, iletim sistemi kullanımı, sayaç okuma, dağıtım sistemi kullanımı, dağıtım bedeli adı altında tek kaleme indirildi. Son olarak da bir tek enerji tüketim bedeli faturada bırakıldı.

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