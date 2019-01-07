Elektrik Dağıtım firmalarıyla ilgili ilginç iddia

Milliyet’in haberine göre Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Başkanı Aziz Koçal, birçok müşterinin bankalara otomatik ödemeler için müşteri numarası üzerinden düzenlenen faturalarda yazılı numarayı bildirdiğini, yeni faturalarda ise numara değiştiği için ödemenin gerçekleşmediğini söyledi.









Koçal, bu numara değişikliği üzerinden dağıtım şirketlerinin nasıl bir yöntem uyguladığını şöyle anlattı: “Dağıtım şirketi tarafından tüketiciye borcu olduğu mesajı gittiğinde tüketici önceki abona numarasından sorguladığında, ‘Girdiğiniz bilgilere ait ödenmemiş fatura bulunmamaktadır. Lütfen kontrol ederek tekrar deneyiniz‘ yazısı ekrana geldiği için tüketici bir yanlış olduğunu düşünürken, fatura ödenmediğinden dolayı abonenin elektriği kesiliyor. Tüketiciye 30,00 TL’lik açma kapama bedeli yansıyor.”





Elektrik dağıtım şirketinin numara değişikliğini yapmadan önce tüketiciyi bilgilendirmesi gerektiğini söyleyen TükoDer başkanı, dağıtım şirketlerinin haksız kazanç peşinde olduğunu söyleyerek tüketicileri böyle bir durumda kuruma itiraz etmeye çağırdı.





Koçal ayrıca, elektrik dağıtım şirketlerinin, güvence bedeli güncellemeleri adı altında eski abonelerden ek güvence bedeli talep etmeye başladığını da belirterek, “Bu hangi hukukta var” diye sordu.