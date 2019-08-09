Samanyolu Haber /Gündem / Elektriğe yeni zam yolda /09 Ağustos 2019 09:08

Elektriğe yeni zam yolda

Elektriğe temmuz başında yüzde 15 zam yapılmasına rağmen her an yeni bir zam yapılabilir

SHABER3.COM

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, “Elektriğe temmuz başında yüzde 15 zam yapıldı. Yeni bir zam gelmesi de an meselesi" görüşünü dile getirdi.

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, elektrik ve doğalgaza yapılan yüzde 15’lik zamların TÜFE’yi doğrudan ve dolaylı yoldan etkileyeceğini, bunun da vatandaşın sadece enerji faturalarına değil tüm ihtiyaç giderlerinin faturasına yansıyacağını söyledi.

“Hayat pahalılığı daha da artacak diyen” Akın, “Elektriğe temmuz başında yüzde 15 zam yapıldı. Yeni bir zam gelmesi de an meselesi. Ağustos ayının başında doğalgaza da yüzde 15 zam yapıldı. Türkiye'de elektriğin büyük bir bölümü doğalgazdan üretiliyor” dedi.
Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre Akın şunları söyledi: 

“Elektrik ve doğalgaza yapılan yüzde 15'lik zamlar tüketici enflasyonunu (TÜFE) etkileyecek ve tüketici fiyatlarının 1.2 puan yükselmesine yol açacak. TÜFE'deki 1 puanlık artış bile asgari ücretlinin bütçesinde aylık 200 lira açık oluşturuyor.”

Elektrik üretimi ve dağıtımının özelleştirilmesinin sorunları daha da büyüttüğünü savunan CHP'li Akın, şöyle devam etti:

“12 Mayıs'ta çıkarılan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği bunun somut örneğidir. Yenilenebilir enerjide büyük bir potansiyeli olan ülkemizde bu düzenleme beklenen ivmeyi yaratmadı. Dağıtım şirketlerini mutlu etmek için hazırlanan bir düzenleme oldu. Kamu kuruluşları tarafından tüketim birleştirme metoduyla arazilerde kurulacak enerji santrallerinde, hem üretilen hem tüketilen enerjiden ayrı ayrı dağıtım bedelinin alınması dağıtım şirketlerine haksız kazanç sağlıyor.”
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