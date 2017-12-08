Elazığ'daki IŞİD dosyasından İHH çıktı









IŞİD’in Elazığ yapılanması ile ilgili 19 Ekim2016 tarihinde hazırlanan iddianame çarpıcı noktaları ortaya koydu. Dosyada 13’ü tutuklu, 2’si firari toplam 15 sanık var. Elazığ iddianamesindeki şahısların, bombacı yetiştirme birimi Adıyaman ile Ankara, Suruç patlamalarını planlayan Antep hücresiyle yakın ilişkileri ortaya çıkmıştı. Buna göre, ‘Ankara’ organizasyonu içinde yer alan Antep Grubu üyeleri Erman Ekici ve Burak Ormanoğlu’uyla birlikte Adıyaman Dokumacılar Grubu kurucusu Mustafa Dokumacı ve Gar katliamı bombacısı Yunus Emre Alagöz’un dahi teknik takipte olduğu anlaşılmıştı. İddianame, ekleri ve tapeler Elazığ’da örgütlenen IŞİD’cilerin İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile içli dışlı olduğunu da gösterdi.





ANTEP YAPILANMASINI KOPYALADILAR





Halen kayıp olan ve Suriye’de öldüğü düşünülen Kürşat Akçicek’in kurduğu Elazığ IŞİD Grubu, El-Aziz Müslüman Gençler Derneği ve Ab-ı Hayat Vakfı üzerinden örgütlenip, Suriye’ye adam gönderdi. Hücre, Antep yapılanmasıyla öylesine iç içeydi ki belgelere yansıyanlar Elazığ’da örgütlenen IŞİD’cilerin dillerinin bile bozulup Antep şivesine döndüğünü gösterdi. Oğlu Suriye’ye çatışmalı bölgelere gönderilen bir baba IŞİD’i arayıp onları, “Eğer çocuğumu bulmazsanız polise giderim, şu dernekleri hemen kapatın, Anteplilerle görüşmeyi kesin, diliniz bile bozulup, onlara benzedi” diye uyardı.





VALİLİK’TEN SURİYE ‘VİZESİ’





Elazığ iddianamesi eklerinde yer alan en çarpıcı konulardan biri ise IŞİD’cilerin İHH ile bağları. 15 kişilik iddianamede yer alan 5 IŞİD’çi ile onların yakınları vakıfla yakından ilişkili. İşte iddianameye yansıyan o ifadeler:





Yunus Yıldırım: “…Benim kardeşim Ramazan Yıldırım Suriye’ye yardım için gitmişti. Daha sonra Türkmen Dağı’na gitmiş, orada şehit olmuş. Hatta ben de Valilik izniyle İHH’nin gönüllü çalışanı olarak o bölgede yardım kamplarına gitmekteydim…”





İsa Aydın: “…Ben İHH’nin iktisadi işlerinde çalışıyordum. Valiliğin izni ile kamp bölgelerine gidip gelmiştim. Orada biz insani yardımlar yapmıştık…”





Yılmaz Çolpantay ile Gaziantep’e gittiklerini, burada Erman Ekici ve Nusret Yılmaz ile görüşmeler yaptıkları değerlendirilen Zülküf Adam’ın ifadeleri de tutanaklara şöyle yansıdı: “Gaziantep iline gitmekle ilgili olarak amacımız gezmek ve daha önceden Suriye’deki savaş altındaki vatandaşlar için insani yardım malzemesi götürmekti. Arkadaşlarımızı iade-i ziyaret ettik.”





Ankara katliamı duruşmasında, inşaatçı olduğu halde, İHH tarafından 1500 kişiye yemek yapmak üzere Suriye’ye kampa gönderildiğini söyleyen Nihat Ürkmez’in Sulh Ceza Hâkimliğinde alınan sorgusunda ise benzer bilgileri teyit eden şu sözler geçiyor: “…İHH’ye üye olan Hasan adlı şahsı Suriye ülkesinde Şam Ebu Nur Üniversitesi’nde Arap’ça eğitimi aldığım sırada tanıdım. Türkiye’ye döndükten sonra da ara ara görüştük. Kendisi halen İHH bünyesinde çalışıyor. 2011’de Suriye’ye de İHH ile yardım malzemesi götürmek amacıyla gittik…”





ŞEHRİN ORTASINDA AÇTIKLARI IŞİD BAYRAĞI BİLE GÖRÜLMEDİ!





Elazığ iddianamesine ilginç bilgiler de yansıdı. IŞİD’cilerin şehirde, Anadolu Gençlik Derneği’nin organize edip Memur-Sen Elazığ Şubesi’nin de katıldığı ‘Mısır’a destek’ mitinginde bir araya geldikleri anlaşıldı:





“12.04.2014 saat 13:30 sırasında, Anadolu Gençlik Derneği’nin organize edip Memur-Sen Elazığ Şubesi’nin de bulunduğu Mısır’da 529 kişinin idamını protesto eyleminde IŞİD bayrağı açtıkları…”