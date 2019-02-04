Samanyolu Haber /Dünya / El Salvador'a 'Osmanlı Torunu Başkan' /04 Şubat 2019 18:16

El Salvador'a 'Osmanlı Torunu Başkan'

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da yapılan başkanlık seçiminin ilk turunda en fazla oyu Filistin asıllı Osmanlı torunu Nayib Bukele aldı.

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Ülke genelindeki tüm sandıkların yaklaşık yüzde 90'ı açılırken, Bukele en yakın rakiplerine büyük fark atarak resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 54'ünü aldı. Bukele'nin en büyük rakibi Carlos Calleja yüzde 31'de kalırken, eski Dışişleri Bakanı sol kanadın adayı Hugo Martinez ise yüzde 13 oy aldı. Kesin sonuçların 2 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Bu sonuçla yaklaşık 30 yıldır El Salvador siyasetine yön veren partilerin hegemonyasını sonlandıran Filistin asıllı Bukele, "Tarih yazdık" dedi. Bukele'ye destek vermek isteyen birçok seçmen ise sandıklara Arapların geleneksel kıyafetlerini giyerek gitti. Kesin sonuçlar açıklandığında Bukele'nin aldığı oy oranı yüzde 50'nin üzerinde olursa, seçimlerde ikinci tura gidilmeyecek ve 37 yaşındaki siyasetçi zaferini ilan etmiş olacak. 1 haziran tarihinde göreve göreve gelecek olan devlet başkanı bu koltukta 5 sene oturacak.

Ataları Filistin topraklarından Osmanlı pasaportu ile El Salvador’a göçen Bukele daha önce ülkenin başkenti San Salvador'un belediye başkanlığını yürütüyordu. Bukele, Sağcı Ulusal Birlik İttifakı’nın (GANA) adayı olarak seçimlere girdi. Bukele özellikle yolsuzluk ve rüşvet karşıtı yürüttüğü kampanya ile halk arasında büyük destek sağlamıştı.

Orta Amerika'nın en küçük ve en yoğun nüfusuna sahip ülkesi olan El Salvador'da yaklaşık 6,5 milyon kişi yaşıyor.
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