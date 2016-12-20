El Nusra AKP'nin neyi olur?





Ankara’da dünyanın gözü önünde Rus Büyükelçisi’ni öldüren kişinin El Nusra bağlantılı olduğu, Büyükelçiyi öldürdükten sonra attığı sloganın El Nusra’cıların propoganda videosunda geçtiği öne sürüldü.













Uluslararası kamuoyunun baskısıyla Türkiye’nin terör listesine almak zorunda kaldığı ancak sessiz sedasız El Kaide ile bağlantılı örgütler listesinde çıkardığı El Nusra, aslında Erdoğan rejimine hiç de yabancı değil. Erdoğan, kısa süre önce dünya kamuoyuna PYD’nin ne kadar zararlı bir terör örgütü olduğunu anlatmaya çalışırken El Nusra’yı savunan sözler sarf etmişti. “Onlar da IŞİD’e karşı savaşıyor, onlara niye yardım etmiyorsunuz?” sözü, uluslararası basın tarafından da son dakika olarak duyuruldu.





EL NUSRA TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR ETTİ





Öte yandan Ankara’nın Suriye topraklarında yakın temas içinde olduğu, elemanlarının tedavisini Türkiye’de yaptırdığı El Nusracılar, Türkiye ile ilişkileri 2013’te Yeni Akit’e verdikleri röportajda açık etti. Yeni Akit’ten Ümit Erdoğan’a konuşan Nusra Cephesi komutanı Ebu Ömer, Erdoğan’a şu sözlerle teşekkür etmişti:

“Türkiye halkına ve hükümetine çok teşekkür ediyoruz. Zaten Türkiye birçok sorun ile uğraşırken bize de yardım etmek zorunda kaldı. Bu duruma rağmen bize en çok desteği Türkiye verdi. Bizlere kapılarını ve evlerini açtılar. Bizi bu halde bırakmadıkları için onlara halkım adına çok teşekkür ediyorum. Savaş bittikten sonra da bunları unutmayacağız.”





Aynı röportajda muhabirin “Yeni askerlere ihtiyaç oluyor mu, Mücahitlerin moral ve motivasyonu ne durumda?, Türkiye’nin yardımları hakkında ne düşünüyorsunuz?” gibi soruları, AKP’nin Nusra ilişkisini ortaya koymakla kalmadı, aynı zamanda basın tarihine de geçmiş oldu.





AKP’Lİ BÜROKRAT: NUSRA İLE GURUR DUYUYORUM





Numan Kurtulmuş’la birlikte HAS Parti’den AKP’ye geçen isimler arasında yer alan avukat ve AKP’nin Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Abdulkadir Özel de Nusra sevgisini açıktan dile getirenlerden. 4 Temmuz 2015’te attığı tweette şöyle yazmıştı Özel:







Suriye’de Esed/İran/Hizbullah cephesiyle savaşan hiçbir grubu terörist olarak görmüyorum. Nusra Cephesi ile ayrıca gurur duyuyorum zaten.

— Abdulkadir Özel (@abdulkadirozel)





Nusra ile ilişkisini açık etmeyen, her fırsatta onları öven AKP’nin, El Nusra’nın kanlı eyleminden sonra aniden paniklemesi, olayların arka planına dair ciddi soru işaretleri içeriyor.





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