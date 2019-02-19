Samanyolu Haber /Gündem / El Kaide bağlantılı El Nusra'nın lideri Türkiye'de tedavi ediliyor /19 Şubat 2019 22:43

El Kaide bağlantılı El Nusra'nın lideri Türkiye'de tedavi ediliyor

El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi’nin kolu Heyeti Tahriri Şam lider yaralı olarak Türkiye'ye getirildi ve tedavi ediliyor

SHABER3.COM

Hayat Tahrir eş-Şam (Nusra) lideri Ebu Muhammed el-Cevlani’nin (gerçek ismi Ahmed Hüseyin el-Şara) kafasından ağır yaralanmış halde Antakya hastanesine getirildiği belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, Antakya hastanesinden bir kaynak, Suriye'nin İdlib şehrinde pazartesi akşamı meydana gelen patlama sonucu kafasından ağır yaralanan bir kişinin Antakya Devlet Hastanesi'ne getirildiğini bildirdi.

Kafasına isabet eden şarapnelin beyin sarsıntısına yol açtığını ve adamın ameliyat edildiğini söyleyen kaynak, "Antakya Devlet Hastanesi'ne getirilen kişi Ebu Muhammed el-Cevlani'dir" diye kaydetti.

Kaynak, el-Cevlani'nin yoğun bakıma alındığını, durumun ağır ve komada olduğunu da sözlerine ekledi.


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