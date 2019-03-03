Samanyolu Haber /Dünya / El Ezher Şeyhi'nden Mısır'ı bölen çıkış: Çok eşlilik kadınlar için adaletsiz /03 Mart 2019 19:56

El Ezher Şeyhi'nden Mısır'ı bölen çıkış: Çok eşlilik kadınlar için adaletsiz

İslam dünyasının ve özellikle sünni toplumun en önemli kurumlarından biri olarak kabul edilen El Ezher Üniversitesi şeyhi (rektörü) Ahmed et-Tayyib, çok eşliliğin kadınlar için 'adaletsiz' olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

Şeyh, çok eşliliğin İslam'da bir norm olarak kabul edilmemesi gerektiğini, Kuran'da belirtilen eşitlik ilkesine uyulmadığı durumda bunun 'adaletsiz' olacağını ifade etti.

Et-Tayyib'in sözleri Mısır'da tartışmalara neden olurken, Mısır Milli Kadın Konseyi açıklamayı desteklediklerini belirtti. Ancak tartışmaların özellikle sosyal medyada önemli bir boyut kazanmasının ardından El Ezher Enstitüsü, "El Ezher İmamı çok eşliliğin yasak olduğunu ima etmemiştir." açıklamasında bulundu.

Şeyh Tayyib daha sonra ifadelerine açıklık getirerek, kadına ilişkin konularda reforma ihtiyaç duyulduğunu söyledi. İmam, "Kadınlar toplumun yarısını teşkil etmektedir, onlara önem vermemek tek ayak üzerinde yürümeye çalışmak gibidir." şeklinde konuştu.

Çok eşlilik sonucunda genelde kadınlara ve çocuklara yönelik haksızlıkların ortaya çıktığına dikkat çeken et-Tayyib, çok eşlilik için bazı şartların yerine getirilmesi gerektiğine ve bunların başında eşitlik ilkesinin geldiğine değindi. Kuran'da geçen "Eğer onlara karşı adaletli olamamaktan korkuyorsanız sadece biriyle nikahlanın" ayetini hatırlatan İmam, adalet ve eşitliğin olmadığı durumlarda çok eşliliğin yasak olduğunu belirtti.

Çok eşlilik, Orta Doğu'daki çoğu Arap ülkesinin yanı sıra Kuzey Afrika ve bazı Orta Afrika ülkelerinde yasal olarak uygulanıyor. Türkiye ve tüm Avrupa'da ise yasak olan çok eşliliğe cezai yaptırım da ön görülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber El Ezher Şeyhi'nden Mısır'ı bölen çıkış: Çok eşlilik... Sonraki Haber >>

AKP'li adayın telefonu, ekrana bakarak İstiklal Marşı'nı okuduğu sırada çalınca...

AKP'li adayın telefonu, ekrana bakarak İstiklal Marşı'nı okuduğu sırada çalınca...

Mütercimler: Dolar için 10-11 TL rakamları konuşuluyor

Mütercimler: Dolar için 10-11 TL rakamları konuşuluyor

AKPli vekil: Bize oy verirseniz, Allah mahşerde hesap sormaz

AKPli vekil: Bize oy verirseniz, Allah mahşerde hesap sormaz

Cezaevi dönüşünde iki kızını, babasını ve kayın validesini kaybeden Hatice öğretmen anlatıyor

Cezaevi dönüşünde iki kızını, babasını ve kayın validesini kaybeden Hatice öğretmen anlatıyor

Beyzbol takımı sahibi, eşini tartaklarken görüntülendi

Beyzbol takımı sahibi, eşini tartaklarken görüntülendi

Havada ters takla atabilen ilk dört bacaklı robot

Havada ters takla atabilen ilk dört bacaklı robot

Sürücü bir anda pizza restoranına girdi

Sürücü bir anda pizza restoranına girdi

Erdoğan'ın Erzurum mitingine bir de bu kamera açısından bakın

Erdoğan'ın Erzurum mitingine bir de bu kamera açısından bakın

Tesla Model 3'ün resmi satış videosu

Tesla Model 3'ün resmi satış videosu

Yaşlı kadın: Gemicikleri, uçakları, arabaları doldurdu

Yaşlı kadın: Gemicikleri, uçakları, arabaları doldurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:26:43