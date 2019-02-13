Samanyolu Haber /Gündem / 'El Chapo'ya ömür boyu hapis /13 Şubat 2019 01:41

'El Chapo'ya ömür boyu hapis

'El Chapo' lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın yargılandığı dava sonuçlandı. Guzman, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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New York'ta yaklaşık 3 aydır devam eden davanın son duruşmasında Yargıçlar, "El Chapo" lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın 200 ton uyuşturucu kaçırdığının belirlendiğini söyledi. 

Guzman'ın kendisine yöneltilen 10 suçlamanın 10'undan da suçlu bulunduğu belirtildi. 

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI, CİNAYET, İŞKENCE...

Bu 10 suç arasında ise 'suç örgütü kurmak', 'uyuşturucu ithalatı', 'uyuşturucu satışı', 'uluslararası düzeyde uyuşturucu dağıtımı' ve 'ateşli silahlar kullanmak' bulunuyor. 

NBC News'in haberine göre, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 61 yaşındaki Guzman 25 Haziran'da hapse girecek. 

?Duruşmalar boyunca 12 kişiden oluşan juri, Guzman'a yakın kişilerin ifadelerini almıştı. 

Tanıkların verdiği ifadeler arasında Guzman'ın 3 kişiyi öldürüp, birini diri diri gömdüğü, rehin aldığı kişilere işkence yaptığı ve 2015'te cezaevindeki banyosuna çıkan bir tünelle hapisten kaçmasında eşi Emma Coronel Aispuro'nun önemli rol oynadığı bilgileri dikkat çekmişti. 
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