Samanyolu Haber /Dünya / El Chapo'ya ömür boyu hapis cezası /17 Temmuz 2019 20:16

El Chapo'ya ömür boyu hapis cezası

Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'ya ömür boyu hapis cezası verildi. El Chapo lakaplı Joaquin Guzman 10 ayrı suçlamadan yargılanıyordu.

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ABD’de yargılanan Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin ‘El Chapo’ Guzman ömür boyu hapis cezasına ve 30 yıla mahkum edildi. Uyuşturucu kaçakçılığı ve para aklamada dahil on ayrı yargılamadan suçlu bulunan 62 yaşındaki Guzman, Şubat ayından beri New York Federal Mahkemesi’nde yargılanıyordu.

Guzman, ABD’yle uyuşturucu ticareti yapan en büyük kartel Sinaloa’nın eski patronu olarak tanınıyordu. Guzman 2016’da Meksika hapishanesinden kazdığı tünelle kaçmış daha sonra yakalanarak 2017’de ABD’ye iade edilmişti.

Dava süresince tanıklar cartelin düşmanlarına işkence yaptığını söylemişlerdi.
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