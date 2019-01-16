Samanyolu Haber /Dünya / El Chapo, eski Meksika Devlet Başkanı'na 100 milyon dolar rüşvet verdi /16 Ocak 2019 11:33

El Chapo, eski Meksika Devlet Başkanı'na 100 milyon dolar rüşvet verdi

Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin "El Chapo" Guzman'ın New York'ta yargılandığı davada konuşan bir tanık, Guzman'ın eski Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'ya 100 milyon dolar rüşvet verdiğini söyledi.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin "El Chapo" Guzman'ın New York'ta yargılandığı davada konuşan bir tanık, Guzman'ın eski Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'ya 100 milyon dolar rüşvet verdiğini söyledi.

Yıllarca Guzman'ın yakın adamı olduğunu belirten Alex Cifuentes, rüşveti yetkili makamlara 2016'da anlattığını vurguladı.

Sinaola uyuşturucu kartelinin lideri olan Guzman, savcılara göre ABD'ye giren uyuşturucu maddelerin en büyük tedarikçisiydi.

Pena Nieto, 2012'den 2018'e dek Meksika Devlet Başkanlığı görevini yürüttü.

61 yaşındaki Guzman, kokain, eroin ve diğer uyuşturucu maddelerin kaçakçılığını yapmak suçlamasıyla Meksika'dan ABD'ye iade edilmesinin ardından, geçen Kasım'dan bu yana Brooklyn'deki mahkemede yargılanıyor.

Davayı izleyen gazetecilere göre Cifuentes, Devlet Başkanı Pena'nın başta 250 milyon dolar istediğini, daha sonraysa 100 milyon dolara razı olduğunu anlattı.

Cifuentess, paranın El Chapo'nun bir arkadaşı tarafından Ekim 2012'de başkent Mexico City'ye götürüldüğünü iddia etti.

Savcılara göre kendisini El Chapo'nun "sağ kolu" olarak tanımlayan Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Cifuentes, uyuşturucu baronunun sekreterliğini yaptı ve iki yıl boyunca kendisiyle birlikte Meksika'nın dağlarında firarda yaşadı.

2013'te Meksika'da yakalanan Cifuentes, daha sonra ABD'ye iade edildi ve savcılarla yaptığı anlaşmayla uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasını kabul etti.

Eski Devlet Başkanı Pena Nieto, henüz iddiaya yanıt vermedi, ancak davada daha önce dile getirilen yolsuzluk iddialarını reddetmişti.

Guzman'ın avukatı Jeffrey Lichtman ise, Sinaola kartelinin asıl liderinin Ismael "El Mayo" Zambada olduğunu öne sürdü.

Lichtman Zambada'nın Meksika hükümetinin "tamamına" rüşvet vererek yargılanmaktan kurtulduğunu ve buna eski Devlet Başkanları Pena Nieto ve Felipe Calderone'un da dahil olduğunu savundu.

Pena Nieto ve Calderon ise bu iddiayı derhal reddetti. Bir başka kartel üyesi de şimdiki Meksika lideri Adres Manuel Obrador'un bir yardımcısına 2005'te rüşvet verildiğini iddia etmişti.

Cifuentes geçen Cuma günü de El Chapo'nun bir generale 10 milyon dolar rüşvet verilmesini emrettiğini, ancak daha sonra generalin öldürülmesine karar verdiğini, ama ölüm emrinin yerine getirilmediğini iddia etmişti.
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