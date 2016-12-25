'El Bab'da bütün yük Mehmetçiğin omzunda'

Ağar 16 askerin şehit olduğu El- Bab’taki çatışmayı RS FM’de Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programında anlattı. Ağar ayrıca, ÖSO’ya sahada verilen bazı görevler ve biçilen roller var ancak spesifik operasyonlarda ÖSO kullanılamıyor. Gayri-nizami paramiliter yapıdaki ÖSO’nun bu tür operasyonlarda kullanılıp başarılı elde edilmesi mümkün değil. Bütün yük Türk birliklerinin sırtında’ dedi

Güvenlik Uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar, El- Bab’ta 16 askerin şehit olduğu çatışmada neler yaşandığını yaralı askerlerden dinleyerek nakletti.

Ağar, 20 Aralık’ı 21 Aralık’a bağlayan gece‘taktik akın’ yapıldığını söyleyerek yaşananları şöyle anlattı:

‘O gece silah ve mühimmatlarını alan askerlerin hedefi, IŞİD’in üs haline getirdiği hastaneydi. Askerler mayınlar ve tuzakları aşarak gece 02.00 sıralarında Akil Dağı’ndaki hastaneye sızmayı başarıyor. IŞİD ile gırtlak gırtlağa bir mücadele verip hastaneyi ele geçirmeyi başarıyor. Sağ kalan IŞİD’liler kaçarak karanlıkta kayboluyor. Sabah bunlar ellerindeki tüm mühimmatla tekrar saldırıya geçiyorlar. Roketler, havanlar, mermilerle yapılan saldırıda 4 şehit, 15 yaralı veriliyor. Desteğe komandolarımız geliyor ve bir süre daha çatışma devam ediyor ardından sessizlik. Bir süre sonra kar yağışı ile birlikte yeniden çatışmalar başlıyor. Akil Dağı’nın konumundan ve puslu havadan görüş mesafesi iyice daralıyor. Ardından bombalı araçla saldırı gerçekleşiyor. 10 şehit, 20 yaralı.’

Ağar, El- Bab’ta yaşanan çatışmada destek güçlerinin yeterli olup olmadığı, ÖSO’nun pozisyonunun ne olduğu sorusuna ise ‘ÖSO’ya sahada verilen bazı görevler ve biçilen roller var ancak spesifik operasyonlarda ÖSO kullanılamıyor. Gayri- nizami paramiliter yapıdaki ÖSO’nun bu tür operasyonlarda kullanılıp başarılı elde edilmesi mümkün değil. Bütün yük Türk birliklerinin sırtında’ ifadelerini kullandı.





El- Bab’ta süren mücadelenin sivil insanların varlığı ve intihar saldırıları nedeniyle çok zor olduğunu belirten Ağar, ’Türkiye çok alanlı, çok katmanlı ve çok devletli bir savaşın içinde’ dedi. Ağar, Suriye savaşının şu anda El-Bab’a kilitlendiğini IŞİD’in de Musul ve Rakka’dan takviye kuvvetler getirdiğini ifade etti.





IŞİD TERÖR PROPAGANDASIYLA GÜCÜNÜ TAHKİM EDİYOR





Ağar, IŞİD’in aynı zamanda gücünü oluşturduğu terör propagandasıyla tahkim ettiğinin altını çizdi. ‘El Bab’ta her sokağı neredeyse her evi birer mevzi olarak kullanacak olan IŞİD aynı zamanda canlı kalkan stratejisini de kullanıyor. Öte taraftan canlı kalkan noktalarına yerleştirilen kameralarla, yaşananları ‘Türkler Arapları katlediyor’ şeklinde bir propaganda malzemesine dönüştürüyor’ şeklinde konuştu.





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