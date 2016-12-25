El Bab'a takviye komando gönderilecek

Bölgeye gönderilecek 1 tabur komando yine El Bab’daki son çatışmalara aktif olarak katılıp şehit veren Kayseri 1. Komando Tugayı’ndan seçilecek.





Cumhuriyet gazetesinden Sertaç Eş’in haberine göre içeride PKK, Suriye’nin kuzeyinde IŞİD’e karşı yoğun operasyon yapan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) El Bab bölgesine takviye kuvvet göndermeyi planlıyor. Bu kapsamda bombalı araç saldırısına hedef olan ve El Bab’daki son çatışmalara aktif olarak katılıp şehit veren Kayseri 1. Komando Tugayı’ndan bir tabur daha bölgeye gitmek için hazırlıklara başladı.





Hedef IŞİD karargahı Şeyh Akil tepesi





El Bab’da IŞİD’in sert direnişine sahne olan ve aynı zamanda örgütün karargah olarak kullandığı hastanenin bulunduğu Şeyh Akil Tepesi’ndeki gelişmeler birliklerin takviyesini gündeme getirdi. Bu kapsamda terör örgütünün saldırısı sonucu 14 askerin yaşamını kaybettiği ve üç hafta önce Çukurca’dan dönen Kayseri Komando Tugayı’na hazırlık için emir verildi. Buna göre bir komando taburunun daha her an El Bab’a intikal için hazırlıkları tamamlandı. İhtiyaç duyulması halinde bu taburun anında bölgeye intikal edecek şekilde tutulduğu öğrenildi.