El Bab’da Türk askerine saldırı... Şehit ve yaralılar var... TSK'dan açıklama geldi

El Bab’da Türk askerine saldırı







Sabah saatlerinde yaşanan saldırıda yaralanan askerler Gaziantep Şahinbey Araştırma ve Uygulama hastanesine getirildi. Burada tedavi altına alınan askerlerden biri şehit oldu. Biri ağır altı asker ise tedavi altına alındı.





Geçtiğimiz Kasım ayında Suriye’de El Bab bölgesinde Türk birliğini bombalayan ve 4 askeri şehit eden uçakla ilgili soru işaretleri ortadan kalkmadan bugün yine şehit haberi aldık. Saldırı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.





23 IŞİD’Lİ ÖLDÜRÜLDÜ





Sabah saatlerinde Türk savaş uçakları tarafından El Bab’ta düzenlenen hava saldırısında ise 23 DEAŞ’lı terörist öldürüldü. Ayrıca teröristlere ait; 3 barınma yeri, 3 karargah binası, 1 bomba yüklü araç, 3 tank ve 2 kontrol noktası imha edildi.