Samanyolu Haber /Dünya / Ekvador: İngiltere, Assange'ı başka bir ülkeye iade etmeyeceğinin garantisini verdi /07 Aralık 2018 02:32

Ekvador: İngiltere, Assange'ı başka bir ülkeye iade etmeyeceğinin garantisini verdi

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, İngiltere’nin, Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın büyükelçilikten ayrılabileceği ve başka bir ülkeye iade edilmeyeceği konusunda kendilerine garanti verdiğini söyledi.

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Moreno, bir radyo programında yaptığı açıklamada, Assange’ın büyükelçilikten ayrılması halinde sadece kefalet kurallarını ihlal ettiği için İngiltere’de cezaevinde bir süre kalabileceğini ancak bu sürenin de çok kısa olacağını söyledi.

Assange'ın hukuk ekibinin konu üzerinde çalıştığını ifade eden Moreno, “İngiltere bize, onun mahkumiyetinin 6 aydan fazla sürmeyeceğini ve başka bir ülkeye iade edilmeyeceğini söyledi.” dedi.

Assange’ın kendi büyükelçiliklerinde kalmasının hoşlanmadığını dile getiren Moreno, “Biz insan haklarına saygılı bir ülkeyiz. Ancak, bir kişinin 6 yıl büyükelçilikte kapalı kalması çok uzun bir süre.” dedi.

Assange'ın ABD'ye iade korkusu sürüyor

Moreno’nun açıklamalarının tersine Assange, İngiltere’nin kendisini ABD’ye iade edeceği konusunda ısrarlı.

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den bu yana Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da 2 kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi geçen yıl Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve kendisine vatandaşlık vermişti.
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