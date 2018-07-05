Ekvador Ginesi'nde tüm siyasi mahkumlara genel af

Ulusal televizyon kanalında yayımlanan Devlet Başkanlığı kararnamesine göre Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema, siyasi suç işlediği gerekçesiyle mahkum edilen tüm vatandaşlar için genel af ilan etti.

Devlet Başkanı Nguema kararnamede, "Mahkemeler tarafından faaliyetlerinde siyasi suç işledikleri gerekçesiyle mahkum edilen tüm vatandaşlarım için genel af çıkarıyorum" ifadesini kullandı.

Kararname, ülkede siyasi haklarından mahrum edilmiş kişileri de kapsıyor.

Ekvator Ginesi'nde Şubat ayında yerel mahkeme ana muhalefet Kalkınma İçin Halk Partisi’ni (KHP) kapatmış ve partinin seçilmiş tek milletvekilinin de aralarında olduğu 21 üyesine 30 yıla varan hapis cezaları vermişti. Anayasa Mahkemesi, karara yapılan itirazı reddetmişti.

KHP, 2017 seçimleri sürecinde toplumsal düzeni bozmak ve şiddet eylemlerine neden olmakla suçlanıyordu.

Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema, 1979 yılında darbeyle yönetimi ele geçirmişti.