Ekrem İmamoğlu'ndan yeni parti yorumu:

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'den istifa eden Ali Babacan'ın yeni parti hazırlığına dair "Umarım hep birlikte güzel işlere imza atarız. Şunu kast ediyorum Türkiye’nin yeni bir siyaset diline ihtiyacı var. Tek başına kişiliklerin faydadan çok zarar verdiğini yakinen görüyoruz" dedi. İmamoğlu, kendilerini rahatsız eden bazı verilerin var olduğunu ve bunları, somutlaştıkça kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.





Ekrem İmamoğlu, DW Türkçe'den Bülent Mumay'ın sorularını yanıtladı. Bugün yayınlanan röportajda Mumay, İmamoğlu'na "Yerel seçimlerden sonra iç siyasette kıpırdamalar var. Davutoğlu ve Babacan'ın parti hazırlıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye siyasetinin bugünkü dengeleri değiştirecek bir ivme yakalayacaklarını düşünüyor musunuz?" diye sordu.





"Bunların ihtiyaçtan doğduğunu düşünüyorum"





İki isminde çok güçlü geçmişinin olduğunu söyleyen İmamoğlu "Çok üst seviyede sorumluluk elde etmiş kişiler. Toplumda nasıl bir karşılık bulacağını elbette zaman gösterir. Kararlı duruşlar siyasette çok önemlidir. Geri adım atmamaları, bir inancı varsa geri adım atmamaları çok önemlidir. Türkiye'nin kararlı duruşlara ihtiyaç var. Şunu kast ediyorum Türkiye'nin yeni bir siyaset diline ihtiyacı var. Tek başına kişiliklerin faydadan çok zarar verdiğini yakinen görüyoruz. Buna karşılık vermemiz lazım. Siyaset güncel bir olay değildir. Ürettiğiniz siyasi mekanizmalar geleceği etkiler. Ben adım atarken öyle adım atıyorum. Bunların ihtiyaçtan doğduğunu düşünüyorum. Güçlü siyasi kimliklerin varlığı toplumlar açısından önemlidir" dedi.





İmamoğlu, ayrıca İBB ile yaptığı açıklamada, önceki dönemlere ilişkin araştırma ve teftişlerin sürdüğünü belirterek yolsuzluk konusunda rahatsız edici verilere ulaşıldığını, bunlar somutlaştıkça kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.